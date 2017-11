Príncipe Harry casa com Meghan Markle em maio

Jorge Almeida - RTP28 Nov, 2017, 18:07 | Mundo

O dia ainda não foi divulgado mas já foi tornado público que o Príncipe Harry e Meghan Marlkle vão casar no próximo mês de maio, no Castelo de Windsor.



Antes do casamento, Megan Markle, uma protestante, deverá ser batizada pela igreja de Inglaterra.



O porta-voz do Príncipe, Jason Knauf, disse que os noivos estão a planear todos os aspetos do casamento para que os membros do público também possam “sentir parte das comemorações”.



“Este casamento, como todos os casamentos, será um momento de diversão e alegria, que vai refletir a personalidade dos noivos”, acrescentou Knauf.







A Capela de São Jorge no Castelo de Windsor, já foi o lugar eleito para outros casamentos, como o do seu pai, o Príncipe Carlos com Camilla Parker Bowles em 2005 e o do seu primo, Peter Phillips com Autumn Kelly em 2008.

Cidadã britânica dedicada à caridade

Os noivos concederam a sua primeira entrevista conjunta à BBC na segunda-feira, tendo revelado que o pedido de casamento aconteceu no início do mês durante um jantar em casa onde cozinharam frango assado.



Harry e Meghan estão juntos desde julho de 2016, quando um amigo comum organizou um encontro entre os dois em Londres.







O porta-voz do Príncipe disse que Meghan Markle pretende tornar-se cidadã britânica e como membro da família real vai trabalhar a tempo inteiro em projetos de caridade, abdicando da sua colaboração nas Nações Unidas.



O primeiro compromisso oficial dos noivos está agendado para a próxima sexta-feira em Nottinghan, onde vão visitar uma feira de caridade organizada pela Terrence Higgins Trust e pela Academia de Nottingham.