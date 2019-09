Príncipe saudita assume responsabilidades no assassínio de Khashoggi

RTP26 Set, 2019, 17:32 / atualizado em 26 Set, 2019, 17:33 | Mundo

"Aconteceu sob a minha supervisão. Assumo toda a responsabilidade, porque aconteceu sob a minha supervisão", assumiu Mohammed bin Salman num documentário norte-americano da PBS.



O príncipe herdeiro da Arábia Saudita falou pela primeira vez sobre o assassinato dentro do Consulado saudita em Istambul, avançou Al Jazeera.O documentário intitulado de “O príncipe herdeiro da Arábia Saudita” vai para o ar a 1 de outubro, antes do primeiro aniversário da morte de Jamal Kashoggi.



O colunista do Washington Post e crítico das políticas de Riade desapareceu misteriosamente, em outubro do ano passado.



Jamal Khashoggi foi visto pela última vez no Consulado saudita, em Istambul, onde supostamente iria receber documentos para o seu casamento.





A capital da Arábia Saudita negou inicialmente qualquer conhecimento sobre o paradeiro de Khashoggi, mas acabou por admitir que o jornalista de 59 anos foi morto e desmembrado dentro das instalações. Os restos mortais nunca chegaram a ser encontrados.







Segundo apurou a Reuters , parece ter sido um antigo conselheiro da realeza a abrir as hostilidades: Saud al-Qahtani terá ordenado o ataque pelo Skype e avisado os assassinos sobre todas as atividades de Khashoggi. No entanto, a alegação não foi confirmada.

A hora final

De repente, ouve-se um silêncio por breves segundos, até que um som de uma serra eclodiu na gravação.







O corpo do jornalista foi alegadamente desmembrado nos 30 minutos seguintes. O corpo ainda não foi recuperado.

A morte do jornalista gerou bastante controvérsia a nível mundial e manchou a imagem do príncipe herdeiro.Na opinião da CIA e de alguns Governos ocidentais, Mohammed bin Salman encomendou o crime, mas autoridades sauditas desmentiram qualquer ligação do príncipe herdeiro ao caso.Ainda não se sabe se durou apenas 60 minutos, mas os detalhes da morte do jornalista Jamal Kashoggi já foram revelados.As gravações áudio, obtidas pelos serviços secretos da Turquia e tornadas públicas pelo jornal turco, detalham cada palavra da conversa trocada entre os assassinos e o colunista.Antes de morrer, ainda permitiram que o jornalista deixasse uma mensagem ao filho. Porém, Kashoggi recusou.”, pode ouvir-se na transcrição desse mesmo áudio.Momentos mais tarde, Jamal Khashoggi foi drogado. Antes de perder a consciência ainda disse entredentes: