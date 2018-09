Prisão para jornalistas da Reuters é legal, diz Suu Kyi

RTP13 Set, 2018, 13:37 | Mundo

Os jornalistas estavam a investigar os assassinatos ocorridos numa aldeia habitada por muçulmanos Rohingya por forças de segurança nacionais em dezembro.



Cerca de 700 mil muçulmanos Rohingya já fugiram do estado de Rakhine depois de forças governamentais terem liderado uma investida militar na região em resposta ao ataque do grupo armado rebelde Exército de Salvação Arakan Rohingya que atacou 30 esquadras policiais e uma base militar em agosto de 2017.



Suu Kyi afirma que os jornalistas, Wa Long e Kyaw Soe Oo “não foram presos porque eram jornalistas”, mas sim porque “o tribunal decidiu que eles quebraram a Ata de Segredos Oficiais”. O seu aprisionamento já despontou várias reações por parte da comunidade internacional. O vice-Presidente norte-americano Mike Pence já veio, inclusive, pedir a sua libertação imediata.



Em reação à posição do governo norte-americano, Suu Kyi argumentou que “os casos foram julgados abertamente e todas as audiências estavam abertas a qualquer pessoa que quisesse atendê-los”. A líder do país asiático desafia ainda aqueles que consideram que houve uma falha de justiça a “identificar e apontar os erros judiciais”.



Suu Kyi admitiu, no entanto, que a situação podia ter sido gerida de uma forma diferente pelas forças de segurança nacionais mas esclarece que “pelo bem da estabilidade e segurança a longo prazo, devemos ser justos para todas as partes, não podemos escolher quem deve ou não ser protegido pela lei".



As Nações Unidas acusam o exército de Myanmar de genocídio contra a comunidade muçulmana. O país asiático negou quaisquer atrocidades ou crimes de guerra levados a cabo pelo seu exército e defende que todas as suas ações contra os militantes foram justificadas.