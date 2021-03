Prisão preventiva para oito pessoas após manifestação violenta em Barcelona

"O magistrado decidiu colocar em prisão preventiva e sem possibilidade de pagar fiança" seis jovens de nacionalidade italiana - cinco homens e uma mulher -, uma jovem francesa e outra espanhola, segundo comunicado das autoridades judiciárias.

As oito pessoas em causa, detidas depois da manifestação de sábado no centro de Barcelona, são acusadas de tentativa de homicídio e de pertencerem a uma organização criminosa.

A manifestação de sábado foi uma das mais violentas desde a prisão do rapper catalão Pablo Hasél, a 16 de fevereiro último, tendo, nomeadamente, sido incendiada uma carrinha da polícia com um agente no interior, que acabou por conseguir sair.

Os manifestantes também incendiaram e pilharam um hotel, agências bancárias e várias lojas, tendo um total de 14 pessoas sido detidas durante a noite de violência.

Segundo a polícia regional, desde o início dos protestos contra a detenção de Pablo Hasel, 136 pessoas foram detidas na comunidade autónoma da Catalunha (nordeste de Espanha).

O controverso rapper de 32 anos cumpre uma pena de nove meses de prisão por mensagens enviadas nas redes sociais nas quais, segundo a justiça, faz a "apologia do terrorismo".

Por seu lado, o cantor considera que é vítima de um "ataque muito grave" à liberdade de expressão.

Os distúrbios de sábado estenderem-se a outras cidades catalãs, como Sabadell, onde foram erguidas barricadas, Tarragona, onde uma agência bancária foi apedrejada e o `campus` universitário vandalizado, e Lérida, onde uma patrulha da polícia municipal foi também apedrejada e diversas lojas foram vandalizadas.

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, classificou, nas redes sociais, "os atos de vandalismo e violência" como "inaceitáveis".

No mesmo sentido, o presidente da Generalitat (Governo regional) da Catalunha em exercício, Pere Aragonès, afirmou, também nas redes sociais, que tais atos "não são liberdade de expressão nem de manifestação".

Desde a prisão do `rapper` que Barcelona e outras cidades espanholas, principalmente catalãs, têm sido palco de várias manifestações a pedir a sua libertação, que acabam em violência.