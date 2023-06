Pristina e Belgrado acusam-se mutuamente desestabilizar o norte do Kosovo

O ministro do Interior kosovar, Xhelal Svecla, assegurou hoje que a polícia encontrou na sexta-feira uma viatura sérvia com numerosas armas, explosivos e munições, na localidade de Zvecani, no norte, onde os sérvios, minoria no Kosovo, são a maioria da população.

Segundo a mesma fonte, este armamento seria alegadamente destinado a atos terroristas contra instituições kosovares.

De acordo com o portal kosovar RTK, citado pela agência Efe, Svecla acusou o presidente sérvio Aleksandar Vucic de "tentativas de desestabilizar o Kosovo" através de supostos grupos criminosos no norte, que chamou de "terroristas".

Em Belgrado, o responsável do gabinete do governo para o Kosovo, Petar Petkovic, acusou Pristina de "desinformação e engano" contra a Sérvia, para continuar com as provocações diárias e "atropelar qualquer possibilidade de diálogo e normalização".

Segundo declarou Petkovic em conferência de imprensa, Pristina pretende criar pretextos para novas detenções arbitrárias de sérvios do Kosovo de forma a intimidar e expulsar esta população com a concentração crescente de polícia especial no norte.

Petkovic descreveu o primeiro-ministro kosovar, o nacionalista Albin Kurti, como "um louco que quer incendiar não só o norte do Kosovo, mas a região", acusando-o de "gozar com a União Europeia", que na quinta-feira passada apelou a uma imediata desescalada no norte.

Antiga província sérvia, o Kosovo proclamou a sua independência em 2008, que Belgrado não reconhece.

As constantes tensões entre o Kosovo e a Sérvia aumentaram no final de maio devido à recusa de dois sérvios do Kosovo em aceitar munícipes albaneses kosovares nos quatro municípios do norte onde se concentra a minoria sérvia.

Os autarcas foram escolhidos em eleições boicotadas pelos sérvios, que protestam diariamente em frente aos edifícios das câmaras desses três desses municípios.

Uma nova escalada começou na semana passada, altura em que a Sérvia deteve três polícias do Kosovo.

Estas detenções foram classificadas de "sequestros" por Pristina, que garantiu que os agentes foram capturados em solo kosovar e não em solo sérvio, como declarou Belgrado.

O governo do Kosovo, por seu turno, proibiu a entrada de mercadorias sérvias.

Para que haja um retrocesso da escalada do conflito, a UE exige a Pristina que os autarcas exerçam os seus cargos noutros edifícios até à realização de novas eleições, nas quais pede a participação incondicional dos sérvios.

A UE também exigiu a retirada da polícia especial kosovar das câmaras, bem como a retirada, simultânea, dos manifestantes sérvios.