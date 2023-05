Privações a académicos e jornalistas presos violam direito à liberdade imprensa em Marrocos

Num comunicado em que lembra que hoje se assinala o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a organização de defesa e promoção dos direitos humanos, com sede em Londres, realça que "pelo menos quatro jornalistas e dois académicos foram privados do direito de ler e escrever nas prisões marroquinas, apesar das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos defenderem que os presos devem ser autorizados a ler e a trabalhar, a ter acesso regular a jornais ou à rádio e a aceder a uma biblioteca".

"Neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, apelamos às autoridades marroquinas para que ponham fim a esta crueldade contra jornalistas e académicos. Devem libertar os jornalistas e académicos que foram presos apenas por terem exercido o seu direito à liberdade de expressão e garantir que o acesso dos presos a jornais, livros e material de escrita não seja restringido arbitrariamente", afirmou Rawya Rageh, diretora adjunta Interina da Amnistia Internacional para o Médio Oriente e Norte de África.

Segundo a AI, Rida Benotmane, escritor e membro da Associação Marroquina para a Defesa dos Direitos Humanos (AMDH), está detido em confinamento solitário prolongado na prisão de Arjate 1 desde setembro de 2022, vítima de acusações falsas que resultam apenas do exercício do seu direito à liberdade de expressão.

Desde o início da sua detenção, Benotmane, 46 anos, está proibido de usar uma caneta para escrever, sublinha a AI, que adianta que um familiar lhe contou que todos os livros passam por um processo de censura arbitrário por parte das autoridades prisionais, que só permitem que alguns livros cheguem a Rida.

Mohamed Ziane, 80 anos, advogado e antigo ministro dos Direitos Humanos, foi preso a 21 de novembro de 2022, depois de o tribunal de recurso de Rabat ter confirmado uma sentença de três anos de prisão por 11 acusações, entre elas algumas falsas de insultos a funcionários públicos, bem como uma outra de agressão sexual.

Ziane foi mantido em regime de isolamento, viu-lhe negado o acesso a jornais e proibido de escrever ao seu advogado, segundo a AI, enquanto Taoufik Bouachrine, 54 anos, jornalista e editor de um dos últimos jornais da oposição marroquina, Akhbar el-Youm, está detido em regime solitário a cumprir uma pena de 15 anos por agressão sexual, dos quais cinco já foram cumpridos.

Omar Radi, jornalista de investigação e crítico acérrimo da atuação do governo em matéria de direitos humanos, foi condenado em 2021 a seis anos de prisão sob a acusação de violação e espionagem, após um julgamento extremamente injusto, segundo a AI.

Soulaiman Raissouni, 54 anos, era chefe de redação do Akhbar el-Yaoum quando foi condenado, em junho de 2020, por agressão sexual. As autoridades colocaram-no, tal como Radi, em confinamento solitário prolongado.

Uma fonte disse à AI que Raissouni e Radi concordaram em escrever cartas um ao outro todos os domingos, com a intenção de as transformar eventualmente num livro. Chamavam-lhe "as cartas de domingo". No entanto, os guardas prisionais ouviram Raissouni a falar sobre a ideia com alguém ao telefone e, no dia seguinte, confiscaram todas as cartas que os dois homens tinham escrito um ao outro.