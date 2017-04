Problema elétrico obriga a paragem de reator de Almaraz

Cristina Sambado - RTP 10 Abr, 2017, 15:55 / atualizado em 10 Abr, 2017, 16:26 | Mundo

O incidente aconteceu às 9h57 e a bomba principal número 2 da Unidade 1 já se encontra a funcionar corretamente, com todos os controlos e proteções.



A Central Nuclear de Almaraz fica a cerca de 100 quilómetros de Portugal. Segundo uma nota informativa da Central Nuclear de Almaraz enviada ao Conselho de Segurança Nuclear de Espanha, “os trabalhadores estão a realizar uma investigação à anomalia, bem como provas e verificações para a posterior ligação à rede elétrica da unidade”.



A alimentação elétrica é fundamental para manter todos os sistemas de controlo e de segurança em funcionamento e a sua interrupção pode levar à paragem do reator para evitar males maiores.



No entanto, o Conselho de Segurança Nuclear já afirmou que a interrupção “não teve impacto nos trabalhadores nem no meio ambiente”, tendo sido “classificada com nível 0 na Escala Internacional de Acidentes Nucleares e Radiológicos”.

Falhas repetidas

As associações ambientalistas afirmam que não é a primeira vez que o fornecimento de energia elétrica à central tem problemas, tendo ocorrido problemas semelhantes em janeiro de 2016, e consideram imperativo a realização de uma investigação para averiguar a causa específica destas falhas repetidas.



No passado sábado, na Unidade II da Central de Almaraz, o controlador automático disparou e deu-se uma paragem automática no reator.



“Esta acumulação de incidentes, ainda mais quando acontece no mesmo sistema de alimentação elétrica, mostra claramente que a central trabalha, a cada dia que passa, com segurança mais degradada”, adverte o Movimento Ibérico Antinuclear, ao qual pertence a associação portuguesa Zero, além de outras organizações portuguesas e espanholas.



António Eloy, do Movimento Ibérico Antinuclear diz que o Governo deve insistir no encerramento da central.



Para o Movimento Ibérico Antinuclear, “a causa principal é claramente o envelhecimento progressivo da central”. A estrutura deixa o conselho de que “não seja prolongado o seu funcionamento” e reiteram para que “não seja renovada a autorização de funcionamento da Central de Almaraz, que tem licença até 2020”.“Esta exigência é um requisito básico para proteger as pessoas e o ambiente de um risco cada vez maior de acontecer um grave incidente”, rematam o Movimento Ibérico Antinuclear e a associação Ecologistas em Ação.