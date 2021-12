Processo de vacinação de crianças em Espanha está prestes a arrancar

Começa daqui a 5 dias, a vacinação das crianças espanholas.



Por cá, até março do próximo ano, Portugal vai receber de forma faseada um milhão e meio de doses pediátricas da vacina da Pfizer. É o que afirma a ministra da Saúde ao jornal Público.



Marta Temido adianta que a ideia é administrar a vacina às crianças até ao final do segundo período escolar.



As primeiras trezentas mil doses chegam ao país na próxima segunda-feira.