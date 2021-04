Processos que envolvem ativistas e jornalistas guineenses estão "a andar"farante PGR

"Os processos estão a andar e estamos ainda na fase de segredo de justiça, não podem ser revelados, mas cada um tem um processo. O processo do Aly, da rádio Capital", afirmou Fernando Gomes em entrevista à Lusa, quando questionado sobre os vários processos.

As organizações da sociedade civil têm denunciado diversas violações dos direitos humanos contra ativistas, políticos, deputados e jornalistas e órgãos de comunicação social, incluindo a Rádio Capital, que foi vandalizada por um grupo de desconhecidos.

Um dos casos mais recentes foi o de dois ativistas políticos do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G15), segunda força política do país e que integra a coligação no Governo, que denunciaram publicamente terem sido espancados alegadamente por guardas da Presidência guineense, dentro do Palácio Presidencial.

Em fevereiro, o bloguista guineense Aly Silva foi sequestrado e espancado por um grupo de homens e mais recentemente o jornalista Adão Ramalho também foi alvo de espancamento pelas forças de segurança.

"Os processos estão a andar no seu processo normal. Não se pode admitir que uma estação de rádio seja atacada. Estamos num país onde deve reinar o império da lei. Temos de perseguir os suspeitos, fazer um trabalho de investigação para descobrir quem são os autores destes crimes. É um trabalho que leva o seu tempo, dada a sua complexidade", salientou.

Questionado sobre como a Procuradoria-Geral da República está a olhar para estes ataques à liberdade de expressão e de imprensa, consagrados na Constituição da Guiné-Bissau, Fernando Gomes disse estar preocupado.

"É natural que a PGR, enquanto órgão detentor da ação penal e fiscalizador da legalidade, esteja preocupado com essa situação, são situações menos abonatórias à jovem democracia que estamos a construir", disse.

"Não escondo a preocupação da instituição que eu dirijo e por isso mesmo não temos poupado esforços cada vez que está em causa a violação dos direitos humanos, quando falo dos direitos humanos não falo só em relação à democracia e aos jornalistas, incluo também o exercício do jornalismo, incluindo a liberdade de expressão e pensamento, enfim em todos os aspetos dos direitos humanos", afirmou.

O procurador-geral da República salientou que o Ministério Público está a fazer o trabalho que lhe compete.

"Estamos num processo de aprendizagem de democracia, o país é um país jovem, o processo democrático ainda não está consolidado e ainda vai demorar algum tempo e por isso mesmo deve haver contenção, devemos zelar pelos direitos humanos", afirmou.

Para Fernando Gomes, deve ser feito, sobretudo, um "trabalho de investigação e repressão", mas também "pedagógico e de sensibilização".

"Quanto mais os cidadãos deste país conhecerem os seus direitos, os seus deveres, os direitos humanos, mais poderão contribuir para tornar o processo democrático como irreversível", afirmou.

Questionado sobre as razões pelas quais ainda ninguém foi julgado no país por mutilação genital feminina, apesar de ser proibida por lei, o procurador-geral da República disse que há muitos processos, mas que o "julgamento já não pertence ao Ministério Público".

"Há toda esta conjuntura. A mutilação genital feminina está proibida por lei e é uma violação grosseira dos direitos humanos e é inadmissível e intolerável que esses atos hediondos estejam a ser praticados no mundo e em particular na Guiné-Bissau. Devemos todos lutar contra esse mal", afirmou.