Procurador do TPI diz que Rússia continua sem responder a pedidos de esclarecimento

O Procurador do Tribunal Penal Internacional que investiga os alegados crimes de guerra praticados na Ucrânia diz que a Rússia continua sem responder aos pedidos de esclarecimento remetidos pelo TPI. As várias entidades que estão a analisar as atrocidades cometidas e deram conta do andamento dos inquéritos numa sessão informal do Conselho de Segurança das Nações Unidas.