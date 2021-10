Procurador do Tribunal Penal Internacional visita Caracas

Segundo o TPI, a passagem pela Venezuela terá lugar após a visita à Colômbia que começou na segunda-feira, com o propósito de intensificar as relações diretas com a América Latina e explorar vias de cooperação, em consonância com o princípio de complementaridade.", explicou o TPI num comunicado divulgado no seu "site".No comunicado explica-se ainda que o TPI realiza exames preliminares e investigações independentes e imparciais sobre acusações de crimes de genocídio, crimes que lesam a humanidade, crimes de guerra e de agressão, em Uganda, Sudão, Quénia, Líbia, Costa do Marfim, Mali, Geórgia, Burundi, Bangladesh/Myanmar (antiga Birmânia), Afeganistão, Palestina e Filipinas.", pode ler-se na nota.Entretanto, a Venezuela saudou a visita de Karim Khan a Caracas, sublinhando ter por base "um convite formal", em razão das relações institucionais que unem a Venezuela e o TPI."A ocasião servirá para avaliar, de primeira mão, a boa marcha das nossas instituições e manter um diálogo honesto e sem restrições com os seus representantes. (...) O Estado venezuelano sempre tem estado aberto à cooperação positiva com o TPI, desde a sua ratificação do Estatuto de Roma", explicou o Procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, em comunicado.Por outro lado, a oposição venezuelana, aliada de Juan Guaidó, congratulou-se com o anúncio da visita de Karim Khan à Venezuela.

"A visita do procurador é de importância crucial para as investigações que estão a ser levadas a cabo pelo TPI, sobre execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados, abuso sexual e perseguição de grupos políticos na Venezuela desde 2014", disse aos jornalistas Humberto Prado, representante da oposição em matéria de Direitos Humanos e Atenção às Vítimas.