Procurador-geral britânico sobre os deputados: perus "incapazes de impedir o Natal"

RTP25 Set, 2019, 14:42 / atualizado em 25 Set, 2019, 15:22 | Mundo

Geoffrey Cox discursando no parlamento britânico | Reuters

A uma interprelação de Rory Stewart, dissidente conservador e antigo secretário de Estado do Desenvolvimento Internacional, Cox respondeu, segundo citação integral do diário britânico The Guardian:



"Este parlamento é uma vergonha"



"Eu concordaria com ele [Stewart] que o parlamento tem de determinar as condições em que saímos, mas este parlamento por três vezes recusou aprovar uma lei de saída, perante a qual a oposição - relativamente ao acto de saída - não tinha qualquer objecção".





"Assim, temos agora uma grande parte desta câmara pura e simplestamente a assumir-se contra a saída. E quando este governo extrai desta posição a única inferência lógica, que é a de ter de sair sem qualquer acordo, ela [grande parte da câmara] continua a ter o desplante de negar ao eleitorado a possibilidade de ter a sua palavra a dizer sobre como este assunto devia ser resolvido".







"Este parlamento é um parlamento morto. Ele não devia continuar a reunir. Ele não tem o direito moral de sentar-se nestes bancos verdes ..."





"Eles não gostam de ouvir isto, sr. presidente. Por duas vezes lhes foi pedido que deixassem o eleitorado decidir sobre se deviam poder continuar a sentar-se nos seus assentos, enquanto impedem a votação de 17,4 milhões de pessoas. Este parlamento é uma vergonha".





"Como tive a oportunidade e me foi perguntado, deixem-me dizer a verdade: em momento algum eles poderiam votar uma moção de confiança, porque são demasiado cobardes. Eles poderiam aprovar uma moção para permitir a esta câmara dissolver-se, mas são demasiado cobardes".





"Este parlamento devia ter a coragem de enfrentar o eleitorado. Mas não vai fazê-lo, porque tantos só pensam em impedir-nos de sair da União Europeia seja de que forma for".





"Mas está a chegar o tempo, sr. presidente em que estes perus serão incapazes de impedir o Natal".





A esta catilinária contra o parlamento, Cox acrescentou a sugestão de repensar diversas disposições constitucionais britânicas, nomeadamente sobre o modo de escolher os juízes.

Um procurador-geral contestado



O procurador que assim contesta a legitimidade do parlamento encontra-se, ele próprio, a ser intensamente contestado. Com efeito, segundo o Daily Mail , Cox está debaixo de fogo por ter aconselhado Boris Johnson erradamente, ao garantir-lhe que a suspensão do parlamento tinha uma base jurídica sólida e não iria ser inviabilizada pelo Supremo Tribunal de Justiça.





A ideia mudar a forma de nomear os juízes do Supremo foi também uma das estratégias desenvolvidas por Cox para responder a esse clamor pela sua demissão. Ele fundamenta a sugestão, insistindo em que o chumbo da suspensão do parlamento viola regras constitucionais tacitamente aceites.





Em resposta a um outro crítico, Cox tratou-o de cultor das teorias da conspiração, iludido com a ideia de que a Lua seja feita de queijo.