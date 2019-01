Procurador-geral da Venezuela tenta congelar contas de Juan Gaidó

Graça Andrade Ramos - RTP29 Jan, 2019, 17:48 / atualizado em 29 Jan, 2019, 18:16 | Mundo

É o mais recente movimento no braço de ferro pelo poder na Venezuela, entre o Palácio da Moncloa liderado por Nicolás Maduro, e a Assembleia Nacional chefiada pelo líder da oposição, Juan Gaidó.



As ordens de Saab não deverão ter consequências imediatas. Como deputado, Juan Guaidó tem imunidade a investigações criminais, que só pode ser revogada por um supremo tribunal.





A Administração do Presidente Donald Trump, a primeira a reconhecer a autoproclamação de Juan Gaidó como presidente-interino, quarta-feira passada, anunciou também há poucas horas que lhe entrega o controlo "das contas bancárias da Venezuela" nos Estados Unidos.







Impôs ao mesmo tempo novas sanções a Caracas, apertando o cerco a Maduro.







O Parlamento venezuelano reúne-se esta terça-feira para debater um "plano de salvação do país" e a possibilidade de "eleições livres e transparentes" no país.







Este mês, Nicolás Maduro deu início a um segundo mandato, depois de, alegadamente, ter vencido as eleições presidenciais do ano passado, num escrutínio marcado pela detenção ou proibição de concorrer de candidatos da oposição. A contestação foi grande, interna e externamente.







A economia venezuelana enfrenta também uma enorme crise, com penúria generalizada de alimentos e medicamentos. Esta semana, a moeda nacional, o bolívar, desvalorizou quase 35 por cento. E Juan Guaidó aponta o dedo ao Chefe de Estado.



Venezuela vive sob "uma ditadura".





Em entrevista à BBC esta segunda-feira, o presidente-interino, de 35 anos, não hesitou em classificar o regime de Nicolás Maduro como uma "ditadura". Defendeu ainda a sua aposta em assumir a presidência do país "para convocar eleições livres".





A Constituição, argumentou Guaidó, "prevê que seja o presidente da Assembleia Nacional a assumir o poder" quando o Presidente é considerado ilegítimo.

"O regime" está a matar os jovens, os mais vulneráveis, "as pessoas pobres que vivem nas ruas", afirmou Guaidó, contestando a legitimidade do Presidente.







A sua proclamação de quarta-feira, dia 23 de janeiro, libertou a tensão crescente que se vivia no país. Os venezuelanos saíram às ruas em massa, tanto para apoiar a reivindicação de Guaidó como para defender Maduro. Morreram pelo menos 40 pessoas.



Não é a primeira vez que os venezuelanos se manifestam contra Maduro, em protestos sempre reprimidos com violência, "170 morreram em 2017, quase outros 80 em 2014... este é o regime de Nicolás Maduro", lembrou ainda Guaidó à BBC, para legitimar as suas pretensões.

Guerra diplomática

"As autoridades legítimas da Venezuela consideram estas sanções como ilegais e nós concordamos totalmente com este ponto de vista", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acusando Washington de "ingerência flagrante".







Moscovo investiu milhares de dólares nos hidrocarbonetos e nos arsenais venezuelanos. "Iremos defender os nossos interesses no quadro do direito internacional, utilizando todos os mecanismos à nossa disposição", acrescentou.

Além da China e da Rússia, Nicolás Maduro retém o apoio de Cuba, Coreia do Norte, Síria, Irão, Turquia, México, Nicarágua, Bolívia e Uruguai.







Já Guaidó goza do apoio dos EUA, da Austrália, da Georgia e da maioria dos países da América do Sul e Central. Tem também implicitamente do de seis países europeus. Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Portugal e Holanda, deram até domingo a Maduro para convocar eleições independentes. Caso contrário, irão reconhecer Guaidó como Presidente venezuelano.

"Determinámos que existe abuso de poder e vivemos numa ditadura", acrescentou, assumindo que era seu dever proclamar-se Presidente-interino.Juan Guaidó negou ainda implicitamente estar a empurrar a Venezuela para uma guerra civil, ao apelar a novas manifestações como as que agitaram o país na semana passada, caso Maduro não convoque novas eleições."Na Venezuela, ou aceitamos o domínio, a completa opressão e a tortura, entre outras coisas, do regime de Maduro, ou escolhemos a liberdade, a democracia e a prosperidade para o nosso povo", respondeu.A liderança de Juan Guaidó foi reconhecida por mais de 20 países, com os Estados Unidos à cabeça. O próprio Maduro fala em "golpe de estado" a mando de Washington, e a Administração Trump não faz nada para o dissuadir.Pelo contrário, depois de impor novas sanções financeiras a Caracas, Washington confiou ao auto-proclamado Presidente interino o controlo "das contas bancárias da Venezuela ou do Banco central da Venezuela junto da Reserva Federal de Nova Iorque ou de qualquer outro banco americano", de acordo com um texto assinado pelo líder da diplomacia dos EUA, Mike Pompeo."Esta certificação vai ajudar o Governo legítimo da Venezuela a preservar estes bens em benefício do povo venezuelano", justificou.China e Rússia, que mantêm o seu apoio a Maduro, reagiram com firmeza à atitude americana, que consideram "ilegal".Pequim, o principal credor de Caracas, denunciou por seu lado "sanções unilaterais" que vão "levar a uma deterioração da vida da população da Venezuela", apelando os seus responsáveis a assumirem estas "graves consequências".