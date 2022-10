Procurador-geral do Peru renuncia ao cargo três dias depois da nomeação

O procurador afirmou, em conferência de imprensa, que tomou esta decisão por a nomeação ter causado controvérsia e isso ter afetado o bem-estar da família, garantindo não ter cometido "nenhum crime".

"Decidi demitir-me, não por falta de capacidade, por falta de adequação, como muitos gostariam de fazer crer (...) a minha família foi afetada por esta situação e também se tem a obrigação de os ouvir", declarou.

"Não cometi nenhum crime, não tenho nada a esconder. Isto é prejudicial para mim e para a minha família", disse o advogado.

A nomeação causou controvérsia porque, de acordo com relatos da imprensa local, León Mancisidor terá sido investigado, em 2012, pelo Ministério Público por alegada apropriação ilícita para cometer crimes, falsificação de documentos e fraude processual a favor do narcotraficante Fernando Zevallos, condenado por branqueamento de capitais e tráfico de droga.

Mancisidor foi nomeado Procurador-Geral do Estado na quinta-feira passada, em substituição de Maria Caruajulca, de acordo com uma resolução publicada no jornal oficial El Peruano e assinada pelo Ministro da Justiça, Félix Chero, e pelo Presidente do Peru, Pedro Castillo.