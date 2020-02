Procurador-geral dos EUA acusado de ingerência judicial após tweet de Trump

São eles Aaron Zelinsky [que integrou a equipa que investigou a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016, liderada pelo procurador especial Robert Mueller], Jonathan Kravis e Adam Jed.







Stone foi condenado em novembro de 2019 por sete crimes, incluindo o de mentir ao Congresso dos Estados Unidos, no quadro daquela investigação.





e, esta segunda-feira, os dois procuradores recomendaram ao juiz federal responsável pelo processo,

Donald Trump reagiu à meia-noite, na rede Twitter, denunciando uma "situação muito injusta" e um "erro judiciário que não pode passar". "Os verdadeiros crimes vêm do outro lado e nada lhes acontece!", lamentou.





Esta terça-feira, numa moção transmitida ao juíz presidente, Zelinsky declarou a sua renúncia no processo, sem a justificar. O mesmo fez Adam Jed.

Kravis transmitiu por seu lado ao magistrado "que já não representa o Governo neste caso".







Aaron Zelinsky e Jonathan Kravis demitiram-se, ato contínuo, da procuradoria de Washington. O primeiro, oriundo da procuradoria de Baltimore - e que ali permanece - já havia prometido renunciar após a sentença de Stone.

Intervenção



A procuradoria de Washington propôs terça-feira à tarde pena de prisão para Stone, referindo que uma duração "substancialmente menor" seria mais apropriada.





A anterior recomendação seria "extrema, excessiva e muito desproporcionada", conforme indicou à CNN um alto responsável do Departamento de Justiça.







O Departamento ficou aliás "chocado" ao ser informado da recomendação, a qual não lhe terá sido comunicada antes de ser apresentada ao juiz presidente, acrescentou.







A decisão de pedir uma pena menor antecedeu o tweet de Trump e foi tomada sem qualquer consulta à Casa Branca, garantiu uma porta-voz do Departamento de Justiça.

Os procuradores demissionários, ao serviço da procuradoria-geral de Washington, liderada pelo Departamento da Justiça, ter-se-ão sentido desautorizados pelos seus superiores, nomeadamente pelo procurador-geral dos Estados Unidos, Bill Barr.

Schiff ao ataque

Donald Trump, em declarações aos jornalistas na Sala Oval, garantiu que não pediu ao Departamento de Justiça para intervir em favor de Stone.







Garantias que não impressionaram a oposição democrata.





Esta não hesitou em acusar Barr de "abuso de poder", por influência direta do Presidente, colocando em causa a independência do Departamento de Justiça face a pressões políticas.

"A serem exatas estas informações,líder da equipa que tentou convencer em janeiro passado o Senado a destituir o Presidente.

Aquilo sucedeu "após um tweet à meia-noite, do Presidente, contra a duração de pena proposta", acrescentou Schiff, deixando no ar a suspeita de intervenção presidencial.

Departamento "chocado"



A primeira recomendação, transmitida ao juiz presidente e assinada pelo principal procurador do gabinete de Washington, não foi comunicada aos seus responsáveis máximos, referiu um alto responsável do Departamento de Estado.

"O Departamento ficou chocado ao ver a sentença recomendada", afirmou a mesma fonte à CNN. "O Departamento crê que a recomendação é extrema e excessiva e muito desproporcionada face aos crimes de Stone".





A nova proposta apresentada na tarde de terça-feira não apresenta qualquer sugestão quanto ao período da pena, reconhecendo apenas que "este caso merece uma sentença de prisão."





Os procuradores que subscrevem o novo texto, nenhum dos quais assinou a primeira recomendação, referem que "o Governo sugere respeitosamente que o prazo de 87 a 108 meses apresentado como as linhas aplicáveis sugeridas não seria apropriado nem iria servir o interesse da Justiça, neste caso".





O juiz presidente do processo terá a última palavra sobre a sentença a aplicar.



O condenado

