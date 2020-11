Procurador-geral dos EUA autorizou investigações a alegada fraude eleitoral

William Barr emitiu um memorando na noite de segunda-feira dando autorização aos procuradores federais de todo o país, assim como aos seus principais tenentes, para que "investigassem alegações substanciais da votação e irregularidades da apuração de votos antes da certificação das eleições nas suas jurisdições em certos casos". O procurador-geral norte-americano autorizou, assim, que os procuradores dos EUA possam abrir processos "se houver alegações claras e aparentemente credíveis de irregularidades que, se verdadeiras, podem impactar o resultado de uma eleição federal num Estado individual".





"Embora as alegações sérias devam ser tratadas com muito cuidado, as alegações ilusórias, especulativas, fantasiosas ou rebuscadas não devem ser uma base para iniciar investigações federais", escreveu ainda Barr, citado pela AFP. "Nada aqui deve ser interpretado como qualquer indicação de que o departamento concluiu que as irregularidades na votação afetaram o resultado de qualquer eleição".



Os procuradores federais poderão agora fazer investigações à contagem dos boletins de voto, algo que não era permitido normalmente até a eleição estar certificada, ou seja, até Biden ser reconhecido formalmente como o 46.º Presidente dos Estados Unidos.



A fraude eleitoral, incluindo votos por correio, é extremamente rara devido à natureza descentralizada do "sistema eleitoral dos Estados Unidos" e das várias medidas estabelecidas para verificar a autenticidade dos votos, assim como para detectar e prevenir fraudes.







Donald Trump recusa reconhecer Joe Biden como presidente eleito e sucessor na Casa Branca e insiste nas alegações de fraude eleitoral. Biden está à frente de Trump em vários estados cruciais, entre os quais a Pensilvânia e o Arizona, que o democrata virou.





Até agora, não há quaisquer evidências de que tenha havido adulteração dos resultados. Apenas as acusações de Trump e a entoação destas imputações pelos apoiantes do ainda presidente.







Os observadores independentes garantem, no entanto, não haver nenhuma evidência da fraude alegada.

Diretor de departamento de Crimes Eleitorais demite-se







Poucas horas depois do anúncio do procurador-geral, o diretor da secção de crimes eleitorais do Departamento de Justiça, James Pilger, demitiu-se justificando que não concordava com a decisão de Barr. A permissão de investigação antes dos resultados serem certificados contraria a política do próprio Departamento de Justiça.



"Tendo me familiarizado com a nova política e as suas ramificações, devo lamentavelmente renunciar ao meu cargo como diretor do Departamento de Crimes Eleitorais", escreveu Pilger num e-mail aos colegas, citado pelo Esta decisão de William Barr aumenta as previsões de que Donald Trump vai utilizar o Departamento da Justiça (DOJ) para tentar impugnar o resultado eleitoral.Poucas horas depois do anúncio do procurador-geral,. A permissão de investigação antes dos resultados serem certificados contraria a política do próprio Departamento de Justiça., escreveu Pilger num e-mail aos colegas, citado pelo New York Times





a política atual do DOJ é "uma abordagem de aplicação passiva e retardada" e que podia permitir que o comportamento ilegal continuasse sem controlo, segundo o



William Barr é, desta forma, o segundo peso pesado do Partido Republicano a mostrar apoio às acusações de fraude de Donald Trump, depois de também Mitch Mcconnel o ter feito.



O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, afirmou na segunda-feira que o presidente Donald Trump tem todo o direito de questionar e alegar irregularidades nos resultados das presidenciais.



"O Presidente Trump está a 100 por cento no seu direito de pesar as suas opções legais perante as alegações de irregularidades" nas eleições, afirmou o republicano no Senado. Mas o procurador-geral considera que, segundo o Wall Street Journal William Barr é, desta forma, o segundo peso pesado do Partido Republicano a mostrar apoio às acusações de fraude de Donald Trump, depois de também Mitch Mcconnel o ter feito.O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, afirmou na segunda-feira que o presidente Donald Trump tem todo o direito de questionar e alegar irregularidades nos resultados das presidenciais.nas eleições, afirmou o republicano no Senado.





De facto, muitos republicanos têm tido dificuldade em criticar diretamente Donald Trump e convencê-lo a aceitar a derrota, mas também têm recusado felicitar Joe Biden pela vitória nas eleições, mesmo que não tenha havido evidências de fraude na votação.





Os Estados norte-americanos têm até 8 de dezembro para resolver as disputas eleitorais, incluindo as recontagens e contestações judiciais. Os membros do Colégio Eleitoral reúnem-se a 14 de dezembro para finalizar o processo.