Procurador-Geral dos EUA ouvido sobre intromissão russa

Jorge Almeida - RTP23 Jan, 2018, 16:16 | Mundo

A audição a Jeff Sessions teve lugar na última quarta-feira. Durante várias horas, a equipa do conselheiro Robert Mueller ouviu o Procurador-Geral dos Estados Unidos sobre as alegadas interferências russas na campanha presidencial.



Segundo a CNN, os investigadores quiseram saber se o presidente Donald Trump impediu a justiça de investigar a suposta intromissão russa. A cadeia de televisão avança que foi a primeira vez que Jeff Sessions foi ouvido e que não estava sob intimação.



Em Março de 2017, o Procurador-Geral tinha anunciado que se recusaria a falar de todos os assuntos relacionados com a investigação russa.



Uma decisão que foi elogiada na altura por vários políticos republicanos mas que não agradou à Casa Branca. O presidente repreendeu publicamente o Procurador e disse que desejava a sua colaboração na investigação em curso.







Perante a recusa de Jeff Sessions, foi o vice-procurador-geral, Rod Rosenstein, que nomeou Robert Mueller como conselheiro especial, depois de Trump ter demitido o diretor do FBI, James Comey, em maio de 2017.



No início deste mês, o jornal The New York Times noticiou que Mueller sabia de uma tentativa infrutífera de Donald trump para pressionar Jeff Sessions a depor sobre o tema.



Várias agências de intelligence dos EUA concluíram que a Rússia procurou auxiliar a vitória eleitoral de Trump, mas não ficou provado que funcionários da campanha do multimilionário de Nova Iorque tenham agido em coluio com o Kremlin.