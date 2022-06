Procurador-geral dos EUA reuniu-se na Europa com homóloga ucraniana

O encontro entre Merrick Garland e Iryna Venediktova centrou-se nos "esforços dos EUA e internacionais para ajudar a Ucrânia a identificar, deter e processar os envolvidos em crimes de guerra e outras atrocidades na Ucrânia", segundo aquela fonte.

O procurador-geral norte-americano, que estará em França hoje à noite para uma reunião com os seus homólogos europeus, encontrou-se com a homóloga ucraniana não muito longe da fronteira polaca, de acordo com breves imagens transmitidas pelo canal Fox.

Investigadores ucranianos dizem ter listado mais de 18.000 "crimes de guerra e agressões" e identificaram mais de 600 suspeitos desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, incluindo assassínios de civis, violações e ataques a infraestruturas civis.

Os Estados Unidos anunciaram em maio a criação de um "observatório de conflitos", inicialmente dotado de seis milhões de dólares, para "recolher, analisar e partilhar amplamente as provas de crimes de guerra" na Ucrânia de que culpa a Rússia.

O Presidente Joe Biden chamou pessoalmente o seu homólogo russo, Vladimir Putin, de "criminoso de guerra", e foi mais longe do que o seu próprio governo ao acreditar que Moscovo estava a cometer um "genocídio" na Ucrânia.

No entanto, a Rússia afirma que as alegações de crimes de guerra são falsas e que os corpos de civis, descobertos após a retirada das tropas russas dos subúrbios de Kiev, foram encenados.