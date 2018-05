Partilhar o artigo Procurador-Geral norte-americano com "tolerância zero" para imigrantes ilegais Imprimir o artigo Procurador-Geral norte-americano com "tolerância zero" para imigrantes ilegais Enviar por email o artigo Procurador-Geral norte-americano com "tolerância zero" para imigrantes ilegais Aumentar a fonte do artigo Procurador-Geral norte-americano com "tolerância zero" para imigrantes ilegais Diminuir a fonte do artigo Procurador-Geral norte-americano com "tolerância zero" para imigrantes ilegais Ouvir o artigo Procurador-Geral norte-americano com "tolerância zero" para imigrantes ilegais

Tópicos:

Imigração Alfândegas Thomas D Homan Amnistia, MIM, México, San Diego,