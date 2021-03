Procuradora do TPI abre investigação sobre crimes de guerra na Palestina

declarou Fatou Bensouda num comunicado, adiantando que " a investigação incidirá sobre os crimes da competência do tribunal que terão sido cometidos desde 13 de junho de 2014 ".Bensouda, que está à frente deste processo há cinco anos, disse, em 2019, que. A procuradora-geral do TPI apontou as Forças de Defesa de Israel e grupos armados palestinianos, como o Hamas, como perpetradores destes crimes, concluindo, na altura, que havia “”.Após esta avaliação, a procuradora remeteu ao tribunal da Haia um pedido para se pronunciar sobre a amplitude jurisdicional do TPI e no mês passado,nos territórios ocupados por Israel na designada Guerra dos Seis Dias, em 1967, que incluem, além da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, Jerusalém Oriental e os montes Golã anexados à Síria.

O conflito causou 2.251 mortos do lado palestiniano, na maioria civis, e 74 do lado israelita, sobretudo soldados. A investigação do TPI irá analisar ambas as partes envolvidas no conflito.

“A decisão de abrir uma investigação seguiu-se a uma meticulosa análise preliminar realizada pelo meu gabinete que durou cerca de cinco anos”, acrescentou Bensouda, garantindo que

“No final, a nossa preocupação central deve ser para com as vítimas de crimes, tanto palestinianas quanto israelitas, decorrentes do longo ciclo de violência e insegurança que causou um profundo sofrimento e desespero em todas as partes”, sublinhou a procuradora-geral, que será substituída pelo procurador britânico Karim Khan a 16 de junho.





O próximo passo neste processo passa por determinar se as autoridades israelitas ou palestinianas têm investigações próprias e avaliá-las.



“Ato de falência moral e legal”

O executivo israelita já reagiu ao comunicado.O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ainda não se pronunciou sobre a decisão do TPI. Quando Bensouda anunciou a decisão de avançar com o processo palestiniano, em 2019, Netanyahu acusou o TPI de se ter “tornado numa arma política na luta contra Israel”., argumentou Netanyahu na altura, afirmando que a investigação consiste emPor sua vez, a Palestina saudou a declaração de Bensouda. “, que são pilares indispensáveis da paz que o povo palestiniano procura e merece", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Nacional Palestiniana, que apelou à rápida conclusão da investigação, uma vez que “os crimes cometidos pelos líderes da ocupação contra o povo palestiniano são duradouros, sistemáticos e profundos”.A Human Rights Watch (HRW) considera a decisão do tribunal um passo em direção à justiça para as vítimas israelitas e palestiniansBalkees Jarrah, diretora de justiça internacional da Human Rights Watch, defende que “os países membros do TPI devem estar prontos para proteger ferozmente o trabalho do tribunal de qualquer pressão política”.

A questão do escopo jurisdicional do TPI

O TPI é um tribunal de último recursos para crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio que conseguem escapar a tribunais nacionais.Nessa altura, a Palestina pediu ao tribunal para analisar crimes cometidos por parte de Israel durante a guerra de 2014 contra militantes palestinianos na Faixa de Gaza e Bensouda abriu um primeiro procedimento formal.

O procurador israelita, Avichai Mandelblit, acusou o TPI de ultrapassar os seus limites sustentando que “apenas Estados soberanos podem delegar jurisdição criminal ao Tribunal Penal Internacional” e que “a Autoridade Palestiniana não cumpre este critério”.





Baseando a sua argumentação no facto de a Autoridade Palestiniana não ser um Estado soberano e não ter, por isso, poder soberano sobre aqueles territórios, Mandelblit referiu que “a posição jurídica do Estado de Israel, que não faz parte do TPI, é que o Tribunal não tem jurisdição em relação a Israel e que qualquer ação palestiniana com relação a este tribunal é inválida em termos legais”.

No entanto, Bensouda explica agora no comunicado que, “de acordo com o Estatuto de Roma, quando um Estado Parte encaminhou uma situação ao Ministério Público e for determinado que existe uma base razoável para iniciar uma investigação, o Escritório é obrigado a agir”.