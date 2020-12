Procuradora do TPI pede calma antes das eleições de domingo

"Apelo, entre outros, a todos os partidos, grupos armados, atores políticos e apoiantes para que exerçam calma e contenção", afirmou a procuradora do tribunal sediado em Haia, Países Baixos, citada pela agência France-Presse (AFP).

O apelo de Bensouda surge quando o Governo da RCA, onde Portugal tem tropas destacadas, sustenta que está em curso uma tentativa de golpe de Estado por parte do ex-presidente François Bozizé, enquanto os líderes dos três principais grupos armados, que ocupam grande parte do território e conduzem uma ofensiva no norte e oeste do país, anunciaram a criação de uma coligação.

"A realização de eleições numa atmosfera pacífica é essencial na República Centro-Africana para evitar a emergência de uma espiral de violência", acrescentou a procuradora.

"Qualquer pessoa que cometa crimes visados pelo Estatuto de Roma, ordene, incite, encoraje ou contribua de qualquer forma para a sua realização, é passível de ser processada perante os tribunais da RCA ou do TPI", alertou Bensouda.

Em novembro de 2018, o antigo líder anti-Balaka Alfred Yekatom, acusado de crimes contra a humanidade, foi entregue ao TPI. No início de 2019, Patrice-Edouard Ngaissona, considerado pelo TPI como um dos mais proeminentes líderes anti-Balaka no mundo, foi também entregue a estre tribunal.

A República Centro-Africana foi devastada pela guerra civil depois de uma coligação de grupos armados dominados por muçulmanos, a Séléka, ter derrubado o regime do Presidente François Bozizé em 2013.

Os confrontos entre a Séléka e milícias cristãs e animistas anti-Balaka provocaram milhares de mortes.

A recém-criada coligação reúne agora grupos das milícias Séléka e anti-Balaka contra o regime do Presidente Faustin Archange Touadera.

Durante o dia de hoje, Bambari, a quarta maior cidade da RCA, foi capturada por rebeldes, segundo as autoridades locais e responsáveis do Governo e das Nações Unidas.

Desde 2018, a guerra na RCA evoluiu para um conflito de baixa intensidade no qual grupos armados competem pelo controlo dos recursos do país, principalmente gado e minerais, e cometem regularmente abusos contra a população civil.

As eleições gerais de 27 de dezembro na República Centro-Africana vão ser disputadas por 17 candidatos à presidência, incluindo o atual chefe de Estado, Faustin Archange Touadéra, numa votação que vai também decidir a composição do parlamento.

Faustin Archange Touadéra procura um segundo mandato, sendo apontado como o favorito à vitória.

Portugal tem atualmente na RCA 243 militares, dos quais 188 integram a missão da ONU no país (Minusca) e 55 participam na missão de treino da União Europeia (EUTM), liderada por Portugal, pelo brigadeiro general Neves de Abreu, até setembro de 2021.