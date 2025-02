Procuradora-Geral dos EUA ordena a revisão dos casos contra Trump

Horas depois de tomar posse na Casa Branca, Bondi pediu a criação de um "grupo de trabalho de armamento" que examinará o trabalho do conselheiro especial Jack Smith, que acusou Trump em dois casos criminais. O grupo também vai analisar a "busca de táticas de investigação impróprias e processos antiéticos" decorrentes do assalto ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, entre outras coisas, segundo um memorando, citado pela agência Associated Press (AP).

O memorando satisfaz os argumentos invocados por Trump e os seus aliados de que o Departamento de Justiça sob a administração Biden se tornou uma "arma" contra os conservadores, apesar de algumas das suas investigações mais importantes envolvam o presidente democrata e seu filho e não haja evidências para sustentar a ideia de que os processos contra Trump foram lançados com um propósito partidário.

A própria Procuradora-Geral preanunciou a criação do grupo de trabalho ao afirmar, durante a sua audiência de confirmação no mês passado, que o Departamento de Justiça havia "visado Donald Trump".

Nova Procuradora-Geral revela intenções

A antiga procuradora-geral da Florida será, provavelmente, um dos membros da administração liderada por Dolnald Trump mais escrutinados, dada a sua relação próxima com o presidente, que durante a sua campanha, em 2024, sugeriu que tentaria vingar-se dos seus inimigos.

Na audição de nomeação no Senado, em 15 de janeiro, Bondi sublinhou repetidamente o compromisso de defender a Constituição e garantir que o Departamento de Justiça funciona de forma independente, livre de influências políticas, incluindo do poder executivo.

Antes de Bondi ser empossada pelo juiz do Supremo Tribunal de Justiça, Clarence Thomas, na quarta-feira, Trump elogiou o histórico da nova Procuradora-Geral como promotora e disse que a responsável "acabará com o armamento da aplicação da lei federal".

Bondi garantiu ao presidente que não o iria desiludir. "Vou deixá-lo orgulhoso e vou deixar este país orgulhoso", disse. "Vou restaurar a integridade do Departamento de Justiça e vou combater o crime violento em todo o país e em todo o mundo, e tornar a América segura novamente", acrescentou.