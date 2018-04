Procuradoria alemã pede a extradição de Puigdemont

Carlos Santos Neves - RTP03 Abr, 2018, 09:51 / atualizado em 03 Abr, 2018, 11:17 | Mundo

Cabe agora ao tribunal a última palavra sobre o processo de extradição do ex-governante catalão, decisão que terá de ser tomada num prazo máximo de 60 dias.A Procuradoria-Geral pronunciou-se na segunda-feira, mas só agora foi conhecida a posição.



Simultaneamente, o ministério público de Schleswig-Holstein – o land onde ex-presidente da Generalitat foi detido - recomenda que Carles Puigdemont permaneça na prisão, invocando “risco de fuga”.



“A Procuradoria alemã assume a defesa da justiça espanhola”, sintetizou, em declarações à rádio catalã RAC1, o advogado Jaume Alonso-Cuevillas, representante de Puigdemont, para acrescentar que “agora começa o processo de extradição” e “terá de pronunciar-se o tribunal”.



Alonso-Cuevillas quis ainda sublinhar que esta era uma posição esperada pela defesa do presidente destituído do Governo regional da Catalunha.



“O tribunal requerido analisa se os factos descritos no mandado europeu são puníveis no seu país, não se estão ou não corretos. Seria notícia se a petição não tivesse sido admitida a trâmite”, apontou.



Recorde-se que a justiça espanhola emitiu um mandado europeu de detenção logo após ter acusado Carles Puigdemont de rebelião e apropriação indevida de fundos públicos, a 23 de março. Quarenta e oito horas depois, o ex-governante catalão era detido em Schuby, cerca de 30 quilómetros a sul da fronteira da Alemanha com a Dinamarca.

“Alta traição” ou “rebelião”?

Igualmente ouvido pela RAC1, o juiz alemão Kai Ambos, catedrático de Direito Penal e perito em processos internacionais, manifestou a expectativa de uma decisão rápida por parte da Audiência Territorial.



O magistrado considerou improvável que a extradição tenha por base a rebelião, um dos crimes invocados no mandado europeu emitido pelo juiz do Supremo espanhol Pablo Llarena.



“O único delito equiparável é a traição e o problema é que pressupõe violência”, explicou o juiz alemão, acrescentando que avalia como “difícil que se aplique o delito de rebelião”, mas vê como “possível” a aplicação do desvio de fundos públicos.



“Se assim fosse, na perspetiva do Governo espanhol, seria uma vitória pírrica”, assinalou.



Todavia, a própria Procuradoria-Geral de Schleswig-Holstein entende que são aplicáveis para o processo de extradição quer a acusação de apropriação de indevida de fundos públicos, quer a rebelião. Esta última, argumenta o ministério público, prende-se com a convocação do referendo independentista de 1 de outubro de 2017, ao qual Madrid respondeu com recurso à força.



Entende a Procuradoria que as ações de Carles Puigdemont que conduziram à consulta popular encontram correspondência “nos artigos 81 e 82 do Código Penal alemão”, que se referem ao “delito de alta traição”. E embora a terminologia dos edifícios jurídicos dos dois países não seja igual, o ministério público daquele Estado federal sustenta que “não é exigível que os delitos sejam absolutamente coincidentes”.



c/ agências