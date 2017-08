Procuradoria mexicana vai levar caso da brasileira Odebrecht até às "últimas consequências"

Lusa 14 Ago, 2017, 07:34 | Mundo

"Este caso vai ser levado até às últimas consequências e diretamente contra a pessoa ou as pessoas responsáveis", disse no domingo a Procuradoria-Geral da República do México em comunicado.

De acordo com uma reportagem do diário brasileiro O Globo, divulgada no domingo, a construtora Odebrecht terá pagado até 10 milhões de dólares (8,4 milhões de euros) a Emilio Lozoya em subornos.

O objetivo era que a empresa brasileira ganhasse uma licitação avaliada em 115 milhões de dólares (97,3 milhões de euros) para fazer as obras de terraplanagem de uma refinaria em Tula, a 82 quilómetros da Cidade do México, segundo a reportagem de O Globo.

"Segundo o ex-diretor da Odebrecht naquele país Luis Alberto de Meneses Weyll, os pagamentos começaram em março de 2012, quando Lozoya era um dos principais membros da comissão de campanha do atual Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, e estenderam-se até 2014", escreveu O Globo.

Na rede de mensagens instantâneas Twitter, Emilio Lozoya negou "categoricamente as imputações e as informações que fazem referência a alegados atos de solicitação e ou de receção de subornos direta ou indiretamente" da Odebrecht.

Da mesma forma, considerou ser necessário questionar as declarações feitas por "criminosos confessos" envolvidos no caso, pois podem pretender uma "redução da pena".

A dimensão internacional do escândalo da Odebrecht foi conhecido no final de 2016, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que a construtora brasileira tinha admitido o pagamento de 788 milhões de dólares em subornos em 12 países da América Latina, incluindo o próprio Brasil, e África.

Lozoya foi diretor-geral da petrolífera estatal Pemex entre finais de 2012 até janeiro de 2016.