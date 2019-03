Produção alimentar norte-coreana atinge mínimo dos últimos dez anos, alerta ONU

Lusa06 Mar, 2019, 07:37 / atualizado em 06 Mar, 2019, 08:41 | Mundo

Sob pesadas sanções da comunidade internacional, devido aos programas nucleares e de mísseis de Pyongyang, o país sofre há anos uma grave escassez de alimentos. Quase 11 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária.

De acordo com o relatório "Necessidade e Prioridades", elaborado por agências da ONU, as colheitas do ano passado somaram 4,95 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 500 mil toneladas.

"É a menor produção em mais de uma década", afirmou o coordenador-residente da ONU no país, Tapan Mishra, salientando que a queda "resultou num grande défice de alimentos".

Como resultado, 10,9 milhões de pessoas, ou 43% da população total da Coreia do Norte, necessitam de assistência humanitária, mais 600.000 do que no ano passado.

No entanto e apesar do aumento do risco de subnutrição e doença, a ONU teve que reduzir a meta de seis para 3,8 milhões de pessoas para ajudar. Além disso, o financiamento é muito inferior ao que seria necessário.

O desenvolvimento da agricultura norte-coreana é dificultado por Pyongyang não ter acesso às mais recentes tecnologias ou fertilizantes. O rendimento agrícola fica, por isso, muito abaixo da média global.

Por ser um país essencialmente montanhoso, apenas 20% da terra é adequada para cultivo.