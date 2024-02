Produção industrial recua 3,2% na zona euro e 2,1% na UE em 2023

Em dezembro de 2023, de acordo com o serviço estatístico da UE, a produção industrial caiu 10,6% na média dos países da área do euro e 10,0% no conjunto dos 27 Estados-membros, face ao mesmo mês de 2022.

Na comparação com novembro, o indicador diminuiu 0,8% na zona euro e 0,9% na UE.

As mais importantes quebras homólogas nos preços na produção industrial foram apresentadas pela Irlanda (-43,5%), a Itália (-20,5%) e a Bulgária (-19,8%), enquanto as principais subidas se observaram no Luxemburgo (20,2%), na Eslováquia (13,3%) e na Eslovénia (2,0%).

Já na variação em cadeia, os principais recuos registaram-se na Irlanda (-12,0%), nos Países Baixos (-1,8%) e a Estónia (-1,4%), enquanto apenas na Grécia (1,0%), na Bélgica (0,5%), em Chipre e no Luxemburgo (0,3%) e em França (0,1%) foram observadas subidas.

Em Portugal, a produção na construção recuou 4,9% face a dezembro de 2022 e 0,3% na comparação em cadeia.