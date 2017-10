Produtor Harvey Weinsten enredado em denúncias de assédio e violação

Jorge Almeida - RTP12 Out, 2017, 10:46 / atualizado em 12 Out, 2017, 11:10 | Mundo

A Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA) decidiu quarta-feira suspender a sua associação ao produtor cinematográfico Harvey Weinstein face às alegações de assédio sexual que é alvo.



Este foi o mais recente episódio que começou uma investigação do The New York Times. Segundo o jornal, as queixas de assédio sexual remontam à década de 1990. As atrizes angelina Jolie e Gwyneth Paltrow foram as últimas a confirmar episódios em que Weinstein teve uma conduta reprovável.



Segundo a agência Associated Press, Angelina Jolie terá mesmo deixado de trabalhar com o produtor de Hollywood desde a sua participação no filme “Entre Estanhos e Amantes” em 1998.



Várias celebridades do mundo do cinema como Meryl Streep, Kate Winslet, Judi Dench e Jennifer Lawrence, já condenaram o comportamento de Harvey Weinstein.



Três outras mulheres, incluindo a atriz italiana, Asia Argento, acusaram o produtor de as ter violado segundo um artigo online da revista The New Yorker. Uma notícia que foi de imediato desmentida pelos advogados do produtor.



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas norte-americana, que organiza os óscares, anunciou que vai reunir-se no próximo sábado para tomar uma posição contra um caso que para já classifica como “abominável e antiético com os altos padrões da Academia e da comunidade Criativa que ela representa.

Reações chegam à política

O caso que veio abalar o mundo das artes cinematográficas também mereceu a atenção da classe política.



Vários membros do partido trabalhista inglês enviaram uma carta à primeira-ministra, Theresa May, a solicitar que o título honorífico de Excelentíssima Ordem do Império atribuído ao produtor pela Rainha Isabel II, lhe seja retirado.



A ex-candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, escreveu no Twitter que o comportamento de Weinstein descrito pelas atrizes não poder ser tolerável.



O casal Obama emitiu um comunidado onde se lê: "qualquer homem que diminua as mulheres desta forma precisa de ser condenado e tido em conta, independentemente da riqueza e estatuto (...) É necessário construir uma cultura (...) que torne tais comportamentos menos predominantes no futuro", conclui o casal.

Caso termina com casamento de dez anos

A mulher de Harvey Weinstein, Georgina Chapman, confirmou à revista People que vai deixar o produtor, classificando como indesculpáveis as ações do marido, ao mesmo tempo que pediu privacidade para si e para os filhos.







O produtor e a fundadora da marca de luxo Marchesa conheceram-se em 2004 e estão casados desde 2007.