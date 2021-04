Professor morre a transportar comida para comunidade isolada em Baguia

"A população está sem comida e com muitos problemas e um dos nossos professores foi a Baucau buscar comida", contou à Lusa Leopoldina Guterres, presidente da Fundação Ho Musan Ida, em Baguia, em contacto telefónico.

"Ele estava a atravessar uma ponte pequena aqui em Samalari que se abateu e ele foi arrastado no carro", contou, explicando que a vítima é um professor da Escola EBC São José de Baguia, a cerca de 10 quilómetros a sul de Baucau, a segunda cidade timorense.

Emocionada, Leopoldina Guterres - que no ano passado recebeu o Prémio de Direitos Humanos entregue pelo Presidente da República - disse à Lusa que a situação na região de Baguia é "muito complicada" e que até ao momento não houve ainda qualquer contacto das autoridades.

"A população já estava a passar muito mau bocado devido ao confinamento, com carências alimentares. Havia problemas alimentares e as necessidades básicas estavam a faltar a muitos dos habitantes", disse.

Baucau é um dos municípios que está sob cerca sanitária e confinamento obrigatório devido à covid-19.

"A situação já era muito dramática, mas só ficou mais complicada devido à chuva. Estamos com chuva e vento forte durante sete dias. A água alagou os campos de cultivo, destruindo muita da produção e as pessoas não conseguem sequer apanhar lenha para cozinhar", afirmou.

"As pessoas estão a ter que ir à floresta procurar o que encontram para comer", disse.

Leopoldina Guterres sublinhou que muitas casas da região ficaram inundadas e que os danos materiais são grandes, explicando que a situação é ainda mais complicada para as populações mais isoladas na região.

"As estradas estão em muito mau estado e há dificuldades de movimentação para muitos locais. A vida por aqui já é muito difícil, normalmente, mas agora está muito grave", contou.

O mau tempo que na última semana assolou Timor-Leste provocou pelo menos 28 mortes, incluindo a do professor de Baguia, com oito pessoas ainda dadas como desaparecidas, segundo um balanço provisório do Governo.

As cheias provocaram milhares de desalojados em vários pontos do país, com danos significativos em várias infraestruturas.