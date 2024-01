Professora russa detida por incendiar escola e declarar apoio à Ucrânia

De acordo com os canais russos do Telegram Mash e Shot, Galina S. foi manipulada por “golpistas ucranianos”.



As autoridades russas acusam a professora de ter publicado “um vídeo de apoio ao exército ucraniano” na Internet, no domingo, antes de “atear fogo a uma escola” em Cheboksary, no centro da Rússia.



“O incêndio foi rapidamente extinto e ninguém ficou ferido”, disse o Comitê de Investigação local num comunicado.



Foi aberta uma investigação sobre um “ato terrorista” e a professora vai ficar em prisão preventiva durante dois meses, acrescenta o Comitê de Investigação local.



Desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, várias pessoas foram detidas sob acusação de prepararem atos de sabotagem e de se oporem à guerra.