Profissionais de saúde sul-africanos protestam e ameaçam com greve

Os manifestantes reuniram-se em Pretória e na Cidade do Cabo, denunciando que as vidas dos trabalhadores de saúde estão em perigo, uma vez que algumas instalações de saúde têm um fornecimento inadequado de equipamento de proteção, como as máscaras cirúrgicas.

O Sindicato Nacional de Educação, Saúde e Trabalhadores Aliados, que lidera os protestos, ameaçou que os seus 200.000 trabalhadores públicos entrarão em greve no dia 10 de setembro se as suas questões não forem debatidas.

Uma greve generalizada dos trabalhadores da saúde causaria graves problemas aos hospitais da África do Sul, que estão no limite devido à pandemia do novo coronavírus neste que é o país com mais casos de covid-19 do continente.

Embora o número de novos casos confirmados de covid-19 tenha diminuído, a África do Sul continua a reportar mais de 2.000 novos casos por dia e o país foi avisado de uma possível segunda vaga de infeções.

A pandemia já causou mais de 14.300 mortes na África do Sul, de acordo com os números oficiais.

A África do Sul registou 630.595 casos positivos de covid-19, o mais elevado de África, e o sexto mais elevado do mundo. Mais de 27.300 trabalhadores da saúde foram infetados e 230 morreram da doença, de acordo com os números oficiais de agosto.

Os manifestantes em Pretória, a capital, marcharam em frente aos escritórios do Presidente Cyril Ramaphosa, nos Edifícios da União. Empunhavam cartazes, nos quais se podiam ler frases como "Obrigado a todos os trabalhadores da linha da frente" e "Acabar com os oficiais corruptos".

A África do Sul tem sido abalada por alegações de corrupção relacionada com a aquisição de equipamento de proteção pessoal contra a covid-19.

A porta-voz do Presidente Cyril Ramaphosa, Khusela Diko, demitiu-se após ter sido envolvida em compras irregulares. A empresa do seu marido terá alegadamente cobrado mais de cinco vezes o montante do valor regulamentado para máscaras cirúrgicas e higienizadores.

O ministro provincial da Saúde de Gauteng, Bandile Masuku, foi também obrigado a demitir-se devido a alegações de que estava ligado à aquisição irregular de material sanitário.

A Unidade Especial de Investigação do país anunciou que está atualmente a investigar mais de 20 casos de corrupção relacionados com os contratos de fornecimento de material de saúde ao Governo.

Entre as exigências dos trabalhadores está a de que os trabalhadores que apresentem resultados positivos para a covid-19 não devem ser forçados a trabalhar até recuperarem completamente.

Há alegações de que alguns gestores forçaram os trabalhadores a voltar ao trabalho, antes mesmo de terem terminado a quarentena obrigatória ou o tempo de isolamento.

Exigem igualmente ser informados sobre o número de novos casos de covid-19 nas instalações de saúde.

"Quando os nossos trabalhadores pedem informações sobre infeções, são acusados pelos seus gestores. No entanto, o ministro divulga diariamente estatísticas", alegou o dirigente sindical Zola Saphetha.

Também exigiram que os trabalhadores que se encontram na linha da frente na batalha contra a covid-19 sejam pagos pelo perigo que enfrentam.