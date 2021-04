Profissional de saúde cubano falecido e "número importante" de 573 recuperados em Angola

Sílvia Lutucuta procedia hoje à apresentação da situação epidemiológica sobre a covid-19 nas últimas 24 horas.

Do total de casos, 80 foram diagnosticados em Luanda, dois na Huíla, um, respetivamente, em Benguela, em Cabinda, no Cuando Cubango e no Zaire, em pessoas com idades entre os 06 e 85 anos, sendo 50 do sexo masculino e 36 do sexo feminino.

A morte reportada na província de Benguela é referente a um cidadão cubano, de 63 anos, profissional de saúde.

"Temos hoje um número importante de recuperações, 573 recuperados - 322 em Cabinda, 180 em Benguela, 50 no Zaire, sete em Malanje, seis em Luanda, cinco no Huambo, dois no Namibe e um no Cuando Cubango, com idades entre os 03 e 58 anos", informou a ministra.

Da vigilância laboratorial, foram processadas por RT-PCR, nas últimas 24 horas, 2.165 amostras, apontando o cumulativo para 443.115 amostras processadas, com uma taxa de positividade cumulativa de 5.4%.

"Temos por esta altura, como dados cumulativos, 22.717 casos, com 543 óbitos, 21.452 recuperados, 722 casos ativos, dos quais três críticos, dez graves, 40 moderados, 28 leves e os restantes assintomáticos", indicou a ministra, salientando que estão 81 pessoas internadas.

Nas entradas e saídas de Luanda, foram testadas, no período em referência, 772 pessoas, todas com resultados negativos.

No que se refere à testagem no aeroporto, há o acumulado de 27.482 pessoas, dos quais 72 casos positivos e depois da quarentena obrigatória 12 casos positivos foram também detetados.

"Estamos por esta altura a fazer uma avaliação da situação epidemiológica, reforçando a nossa vigilância epidemiológica e laboratorial, estamos a testar nos mercados, nas escolas e em breve partilharemos os resultados", disse a ministra.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 2.853.908 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.