Programa de Governo adiado para a próxima segunda-feira - BBC

Lusa 12 Jun, 2017, 14:04 | Mundo

O adiamento deve-se às negociações em curso com o Partido Democrático Unionista (DUP) para a obtenção de um apoio que permita a aprovação das leis mais importantes, nomeadamente nas áreas da economia e da segurança, dois temas centrais para o Reino Unido.

A líder do DUP, Arlene Foster, vai reunir-se na terça-feira com May para abordar os termos do apoio, depois de terem alcançado um princípio de acordo no passado fim-de-semana.

O programa de Governo, também conhecido como `O discurso da rainha`, será apresentado no Parlamento depois da reunião de hoje com o grupo parlamentar, a primeira desde que os conversadores perderam a maioria que tinham, no seguimento das eleições da semana passada.