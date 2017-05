Programa Erasmus está a comemorar 30 anos

Em 30 anos mais de três milhões de estudantes europeus fizeram parte dos seus estudos noutra instituição de ensino superior ou noutra organização na Europa.



O Erasmus abre estas oportunidades a todos, nomeadamente, a estudantes, pessoal não-docente, estagiários, professores e voluntários. E não se trata só da Europa e dos europeus. O Erasmus alarga estas oportunidades a pessoas de todo o mundo e de todas as idades.



O Erasmus é o programa da União Europeia para a educação, formação, juventude e desporto. O seu orçamento de 14,7 milhões de euros dará, até 2020, a mais de 4 milhões de europeus oportunidades de estudo, formação, aquisição de experiência e voluntariado no estrangeiro.



O programa garante, de forma ativa, uma sólida cooperação entre o ensino e a formação, por um lado, e o mercado de trabalho, por outro. Entre 2014 e 2016, foram financiados mais de 2600 projetos



Em Portugal o Erasmus é gerido por duas agências autónomas: a Erasmus Educação e Formação, conhecida pelos Erasmus no período de faculdade, e a Erasmus Juventude em Ação que se foca nas áreas da juventude e do desporto.



Porque este propgrama não tem como destinatários apenas as pessoas, mas também as instituições, apoia-se a mobilidade para fins de aprendizagem, mas também parcerias estratégicas, que podem ser de apoio à inovação ou de boas práticas, entre instituições nacionais e de outros países europeus.



A educação não formal é a metodologia utilizada na maior parte das ações desenvolvidas em que o contacto dos jovens com as comunidades é fator presente.



Neste contexto organiza-se a Semana Europeia da Juventude, com mais de 220 eventos espalhados por todo o país a envolver mais de vinte mil jovens.



A finalidade dar a conhecer os projetos financiados, para que todos os jovens compreendam que podem viver a Europa na sua plenitude de forma completamente gratuita.