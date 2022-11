Programa Mundial de Alimentos reforça necessidades venezuelanas

O encontro teve lugar no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, e foi confirmado aos jornalistas pelo próprio presidente da Venezuela, que sublinhou a importância de reforçar a cooperação com aquele organismo.

"Tive uma importante reunião com o diretor executivo do Programa Alimentar Mundial da ONU, David Beasley, com quem temos vindo a trabalhar em planos estratégicos de cooperação e apoio, com este organismo, para reforçar a segurança alimentar no nosso país", anunciou Nicolás Maduro na sua conta na rede social Twitter.

Na reunião participaram também, entre outros, a diretora regional do PMA para a América Latina e Caraíbas, Maria Dolores Castro Benítez, e a representante daquele programa para a Venezuela, Laura Melo.

Da parte venezuelana, estiveram presentes a mulher do presidente, Cília Flores, e o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

A Venezuela e o PMA assinaram, em 19 de abril de 2021, um acordo para o fornecimento de refeições escolares nutritivas às crianças vulneráveis do país, e ao pessoal administrativo, professores, cozinheiros e trabalhadores dos centros educativos venezuelanos.

A assistência do PMA na Venezuela tem como propósito alcançar 1,5 milhões de pessoas, durante o ano escolar 2022-2023, e está centrada em crianças entre os 6 meses e os 6 anos, jovens estudantes e pessoas com necessidades especiais.

A visita da delegação do PMA tem lugar no momento em que várias organizações não-governamentais estão a alertar para o crescente número de casos de desnutrição em crianças e mães.