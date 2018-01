Programa nuclear norte coreano está completo anuncia Kim Jong Un

A afirmação foi feita durante a mensagem de Ano Novo, transmitida pela televisão estatal norte-coreana.



Kim Jong-Un garante ter permanentemente no gabinete o "botão que ativa as armas atómicas" .



O líder norte-coreano diz no entanto que só vai usar as armas nucleares se o país for ameaçado.



Os Estados Unidos devem estar cientes de que as armas nucleares do país são agora uma realidade e não uma ameaça, sublinhou o "número um" norte-coreano na mensagem de Ano Novo.



"O botão nuclear continua na minha secretária. Não se trata de uma chantagem, mas da realidade", declarou Kim, repetindo que a Coreia do Norte era, a partir de agora, uma potência nuclear e capaz de alcançar todo o território dos Estados Unidos.



O líder norte-coreano declarou que o país deve aumentar a produção de ogivas nucleares e de mísseis e "acelerar o seu posicionamento".