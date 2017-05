Partilhar o artigo Programas do FMI colocam saúde infantil em risco nos países alvo de ajustamento Imprimir o artigo Programas do FMI colocam saúde infantil em risco nos países alvo de ajustamento Enviar por email o artigo Programas do FMI colocam saúde infantil em risco nos países alvo de ajustamento Aumentar a fonte do artigo Programas do FMI colocam saúde infantil em risco nos países alvo de ajustamento Diminuir a fonte do artigo Programas do FMI colocam saúde infantil em risco nos países alvo de ajustamento Ouvir o artigo Programas do FMI colocam saúde infantil em risco nos países alvo de ajustamento