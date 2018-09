Proibição da burca pode alargar-se a mais um cantão suíço

Foto: Ruben Sprich - Reuters

A lei foi já aprovada no parlamento regional, com o apoio da direita populista e do centro. No entanto, os verdes e a juventude socialista bloquearam a decisão, avançando com a iniciativa deste referendo.





A mesma lei dita que "qualquer um que se torne irreconhecível, escondendo o rosto num espaço público e colocando em risco a segurança pública ou a paz social e religiosa, será punido com uma multa".







Na ausência de uma legislação que regule a questão em todo o território suíço, o Governo considera que é da competência dos cantões aplicar medidas em relação às burcas.







O primeiro cantão a proibir a utilização de burcas foi o de Ticino, em julho de 2016.