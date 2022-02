Proibição de hijab em escolas na Índia provoca onda de protestos e paralisação letiva

Os protestos contra o uso do véu islâmico (‘hijab’) em vários estabelecimentos de ensino no sul da Índia aumentaram nos últimos dias, após vários grupos de estudantes hindus entrarem em confronto com colegas muçulmanas, causando tumultos nalgumas cidades. Confrontos violentos que ocorreram especialmente no Estado de Karnataka, onde esta quarta-feira o Supremo Tribunal da região realizou uma audiência para avaliar as denúncias de cinco jovens muçulmanas que no final de 2021 foram proibidas de frequentar as aulas com ‘hijab’, episódio que provocou a escalada da tensão.







Em janeiro, algumas alunas do distrito de Udupi, em Karnataka, foram impedidas pelas autoridades escolares de entrar no Colégio PU para Meninas porque estavam a usar um hijab. Na altura, as estudantes acamparam do lado de fora dos portões do estabelecimento, em forma de protesto, alegando que estavam a ser discriminadas e que aquela proibição violava os direitos fundamentais e a liberdade religiosa, consagrada na Constituição da Índia.





Standoff continues at #Udupi girls college over the #HijabisOurRight issue. 4 Students still not being allowed to enter class.Principal Rudre Gowda has called for parents meet next week. Says rules need to be followed. No exception.@CampusFrontInd has supported these students. pic.twitter.com/VnxgMjBw1h — Imran Khan (@KeypadGuerilla) January 15, 2022





outras instituições de ensino do Estado de Karnataka começaram também a impor proibições depois de alguns estudantes hindus, apoiados por grupos hindus de extrema-direita, terem protestado contra o uso de hijabs muçulmanos, alegando que também devia ser permitido, nas salas de aula, xailes cor de açafrão (cor associada ao nacionalismo hindu).



Embora a escalada tenha atingido vários Estados do sul da Índia, a violência foi mais percetível em Karnataka, onde vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram polícias a enfrentar grupos de manifestantes em diferentes cidades. Os protestos foram realizados por grandes grupos de estudantes hindus envergando a cor de açafrão que se deslocaram às portas dos estabelecimentos educacionais para apoiar o veto ao ‘hijab’ e protestar contra estudantes muçulmanas queixosas.



De acordo com imagens emitidas nas televisões, membros do corpo docente tiveram mesmo que intervir em alguns casos para separar os dois grupos, com os estudantes hindus a entoarem frases de ordem e a repreender as jovens.



No sábado, num aparente apoio ao direito das escolas de impor a proibição, o governo de Karnataka instruiu as faculdades para garantirem que “não sejam usadas roupas que perturbem a igualdade, a integridade e a lei e ordem públicas”.



Num vídeo amplamente divulgado na Internet, uma jovem muçulmana com o ‘hijab’ é vista a ser insultada e cercada por vários alunos hindus quando estava a chegar ao seu estabelecimento de ensino. Desafiadora, a estudante responde com o grito "Alá é grande".



When Muslim girl arrives at PES College, She's been heckled by several 'students' wearing #saffronshawls #KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/qa3UDbMPST — Mohammed Zubair (@zoo_bear) February 8, 2022



Outro vídeo que também gerou forte polémica no país mostra vários alunos a remover a bandeira nacional indiana de uma escola e a substituí-la por uma bandeira cor de açafrão.

Direito à liberdade religiosa

Os estudantes muçulmanos argumentam que o seu direito à liberdade de religião está a ser violado, tendo já levado a questão ao tribunal estadual. Os estudantes dizem mesmo que se trata de “apartheid religioso”, imposto em algumas faculdades e escolas onde as mulheres com 'hijabs' têm autorização para entrar mas com aulas à parte, noutras salas. Entretanto, na semana passada,Embora a escalada tenha atingido vários Estados do sul da Índia, a violência foi mais percetível em Karnataka, onde vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram polícias a enfrentar grupos de manifestantes em diferentes cidades.De acordo com imagens emitidas nas televisões,No sábado, num aparente apoio ao direito das escolas de impor a proibição,Num vídeo amplamente divulgado na Internet, uma jovem muçulmana com o ‘hijab’ é vista a ser insultada e cercada por vários alunos hindus quando estava a chegar ao seu estabelecimento de ensino. Desafiadora, a estudante responde com o grito "Alá é grande".Outro vídeo que também gerou forte polémica no país mostra vários alunos a remover a bandeira nacional indiana de uma escola e a substituí-la por uma bandeira cor de açafrão.Os estudantes muçulmanos argumentam queOs estudantes dizem mesmo que se





“Ao deixar a questão do uso do hijab atrapalhar a Educação, estamos a roubar o futuro das filhas da Índia”, disse Rahul Gandhi, líder do partido da oposição Congresso Nacional Indiano, citado pelo “Proibir que as alunas que usam hijab entrem na escola é uma violação dos direitos fundamentais". , disse Rahul Gandhi, líder do partido da oposição Congresso Nacional Indiano, citado pelo Guardian





A situação também foi condenada pela vencedora do Prémio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, que considera a situação “horrível” e apelou aos líderes indianos para que ponham termo à “marginalização das mulheres indianas”.





“College is forcing us to choose between studies and the hijab”.



Refusing to let girls go to school in their hijabs is horrifying. Objectification of women persists — for wearing less or more. Indian leaders must stop the marginalisation of Muslim women. https://t.co/UGfuLWAR8I — Malala (@Malala) February 8, 2022





O ministro da Educação, B.C. Nagesh, condenou os confrontos "infelizes" e lamentou que "o local onde o conhecimento deveria ser gerado se tenha tornado num local de culto para alguns estudantes", insistindo na proibição de qualquer símbolo religioso.



Dada a intensidade dos protestos, o chefe do governo de Karnataka, Basavaraj S. Bommai, decretou três dias de férias para escolas secundárias e universidades.



Esta quarta-feira, o Supremo Tribunal de Karnataka retomou a audiência sobre a proibição do ‘hijab’ e decidiu que deve ser uma autoridade judicial superior a analisar e julgar a questão.