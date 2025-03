Proibição dos EUA à importação iraquiana de gás "extremamente deplorável" diz Irão

"É extremamente deplorável que o Governo dos EUA tenha decidido atacar o povo inocente do Iraque ao tentar privá-lo do acesso a serviços básicos como eletricidade, especialmente antes dos meses quentes do ano", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, na segunda-feira à noite, na rede social X.

O chefe da diplomacia iraniana sublinhou que Bagdade apoia o povo iraquiano e permanece firme no compromisso com o Governo daquele país, juntamente com o qual prometeu "repelir as ações ilegais dos Estados Unidos".

O Governo norte-americano decidiu no sábado não estender a autorização que permitia ao Iraque importar gás do Irão, embora o país árabe dependa fortemente do vizinho em questões energéticas.

O Iraque denunciou na segunda-feira a decisão de Washington, alertando que vai ter sérias repercussões para a população e causar "um colapso do sistema elétrico", especialmente no verão, quando as temperaturas chegam a 50 graus Celsius.

O Departamento de Estado dos EUA enquadrou a decisão como parte da política de "pressão máxima" que o Presidente Donald Trump impôs novamente contra o Irão desde que voltou à Casa Branca e que inclui sanções para restringir a venda de petróleo iraniano.

Trump está a pressionar o Irão a negociar um novo acordo nuclear para impedir que o país adquira armas atómicas, tendo mesmo enviado uma carta aos líderes iranianos a pedir envolvimento no diálogo.

Mas Teerão insiste que não vai negociar sob pressão e intimidação de Washington.