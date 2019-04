Projeções em Espanha. PSOE dependente dos independentistas

Prevêem 28% dos votos para o PSOE, 17,8% para o PP, 16,1 para o Unidas Podemos, 14,4% para o Ciudadanos e 12% para o VOX.



A confirmarem-se as projeções, o PSOE ficará com 116 a 121 deputados. Já o PP terá o pior resultado de sempre e ocupará apenas entre 69 e 73 lugares nas Cortes espanholas (menos 60 do que em 2016).



O líder socialista ficará dependente dos independentistas para poder formar Governo. A opção passa por se aliar ao Unidas Podemos (42 a 45 deputados), o PNV (seis deputados) e o ERC (13 a 14 deputados).



Já os três partidos da direita e centro-direita, ficariam longe da maioria de 175 deputados. A sondagem para a TVE estima para o Ciudadanos 48 a 49 deputados, e para o Vox 36 a 38. Contando com os deputados do PP, somaria apenas 157 deputados.