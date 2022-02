Projéteis explodem perto do ministro do Interior na frente de combate

Segundo os jornalistas da agência francesa, o incidente não fez feridos e ocorreu perto da cidade de Novolouganske, junto à linha da frente dos combates com os separatistas apoiados pela Rússia.

Segundo um jornalista da Associated Press que também estava no local, o ministro e os responsáveis ucranianos correram para um abrigo antes de fugir daquela área.

O ministro do Interior, Denys Monastyrsky, visitou hoje a linha da frente, tal como têm feito diversos responsáveis ucranianos perante o aumento sem precedentes das tensões entre Kiev e Moscovo.

O Ocidente e a Rússia vivem atualmente um momento de forte tensão, com o regime de Moscovo a ser acusado de concentrar pelo menos 150.000 soldados nas fronteiras da Ucrânia, numa aparente preparação para uma potencial invasão do país vizinho.

Moscovo desmente qualquer intenção bélica e afirma ter retirado parte do contingente da zona.

Entretanto, nos últimos dias, o exército da Ucrânia e os separatistas pró-russos têm vindo a acusar-se mutuamente de novos bombardeamentos no leste do país, onde a guerra entre estas duas fações se prolonga desde 2014.

Os líderes dos separatistas pró-russos de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, decretaram hoje a mobilização geral para fazer face a este aumento da violência.

Os observadores internacionais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) informaram na sexta-feira que as violações do cessar-fogo na região registaram um "aumento significativo", com mais de 800 violações só na sexta-feira, mais do triplo da média do último mês.