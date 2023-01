Projeto político PRA-JA Servir Angola acusa polícia de ferir 17 apoiantes durante marcha

Um comunicado de imprensa a que a agência Lusa teve hoje acesso refere que o coordenador geral do PRA-JA Servir Angola, Abel Chivukuvuku, e os seus apoiantes tentaram iniciar uma marcha programada, que partiria do largo da ENDE -- São Paulo em direção ao Complexo de Eventos Magnólia, onde o político daria uma palestra sobre as autarquias, quando surgiu a polícia para impedir o ato.

"A marcha não tinha ainda percorrido 100 metros quando um grupo de agentes da Polícia Nacional ostensivamente armado, sob o comando do Chefe das Operações do Município de Luanda, superintendente Salvador, bloqueou a marcha", refere-se no comunicado.

De acordo com a nota, a polícia terá lançado granadas de gás lacrimogéneo e feriu 17 pessoas, agredindo membros do projeto político PRA-JA Servir Angola, transeuntes e deputados da Assembleia Nacional presentes no local.

"A ação da polícia não tem respaldo legal e configura clara violação dos direitos fundamentais dos cidadãos plasmados na Constituição da República de Angola (CRA)", sublinha-se no documento, realçando-se que as granadas de gás lacrimogéneo foram lançadas em direção a Abel Chivukuvuku, "que escapou por um triz à ação violenta, repressiva e criminosa dos agentes da Polícia Nacional".

Segundo a nota, a coordenação geral do projeto político PRA-JA Servir Angola remeteu uma nota informativa, onde constavam todos os pormenores da atividade, à Comissão Administrativa de Luanda e ao Comando Municipal da Polícia Nacional, no dia 26 de janeiro, devidamente protocolada pelos respetivos órgãos e não recebeu nenhuma comunicação a inviabilizar a ação.

"Pela ocorrência que deveria envergonhar o Governo de Angola, a coordenação geral do projeto político PRA-JA Servir Angola repudia e condena veementemente a ação da polícia que demonstrou claramente não ser uma instituição apartidária e republicana. Antes pelo contrário, revelou-se uma polícia política, vocacionada a reprimir violentamente a oposição como o fizeram a GESTAPO da Alemanha nazista, a STASI da Alemanha oriental, a TCHEKA da União Soviética e a PIDE-DGS do regime ditatorial de Salazar", destaca-se no comunicado.

O projeto político do Partido do Renascimento Angola --- Juntos por Angola --- Servir Angola (PRA-JA Servir Angola) é liderado por Abel Chivukuvuku, antigo dirigente do maior partido da oposição angolana, União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e da Convergência Ampla de Salvação de Angola -- Coligação Eleitoral (CASA-CE).

Em 2019, foi lançado o projeto para a sua legalização, entretanto chumbado pelo Tribunal Constitucional de Angola, por alegadas irregularidades no processo, justificação que é rejeitada pelos seus integrantes, considerando que razões políticas estão por detrás do impedimento.

A Lusa tentou contactar a polícia para reagir às acusações, mas não obteve resposta.