Promessa de Trump. Envio de agentes para cidades visto como manobra eleitoral

Na segunda-feira, em declarações aos jornalistas na Casa Branca, Donald Trump defendeu o envio de operacionais federais para cidades lideradas por “democratas liberais”, como Nova Iorque, Chicago, Filadélfia, Detroit, Baltimore e Oakland.O Presidente norte-americano deixou a promessa de enviar um reforço para estas cidades depois de ter considerado que os agentes federais enviados para a cidade de Portland no passado fim-de-semana para controlar as manifestações que se seguiram à morte de George Floyd “fizeram um trabalho fantástico”., disse Trump em entrevista à Fox News, no domingo.No seu discurso, Trump não abordou as alegações de que os oficiais estão a privar os manifestantes dos seus direitos constitucionais, bem como os relatos de que a polícia terá incentivado a violência e detido manifestantes sem o devido procedimento.Ao invés, o Presidente norte-americano atacou o rival eleitoral, Joe Biden, ao destacar os protestos na cidade de Chicago, onde mais de 63 pessoas foram baleadas, 12 das quais não resistiram aos ferimentos.“E somamos isso durante o verão – isto é pior do que o Afeganistão, de longe. Isto é pior do que qualquer coisa que já se tenha visto.”, disse Trump.

Promessa é “pista inconfundível”

A promessa de Trump sobre o reforço securitário está a ser vista como uma estratégia para a sua permanência no cargo de Presidente dos EUA. O diretor do Centro de Política da Universidade da Virgínia, Larry Sabato, não tem dúvidas de que a política da “lei e ordem” será um dos principais temas da Convenção Nacional do Partido Republicano, realizada entre os dias 24 e 27 de agosto e que assinalará oficialmente a recandidatura de Trump à presidência dos EUA.



“Ele levou mais tempo do que eu pensava para começar a enfatizar a lei e ordem. Mas aposto que ele começará na convenção. Será um dos principais temas da convenção: ‘Estes liberais loucos estão a causar problemas outra vez’”, disse Sabato ao jornal britânico The Guardian , acrescentando que essa estratégia será “certamente uma candidata” para explicar a repressão assistida nas grandes cidades.



“Vou dizer-lhe o que realmente é. É uma pista inconfundível de como será um segundo mandato de Trump. Não haverá hesitação em fazer isso”, acrescentou o diretor do Centro de Política da Universidade da Virgínia.



Na segunda-feira, os meios de comunicação norte-americanos tornaram público o plano do Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos de enviar cerca de 150 militares para Chicago para combater a violência.



A presidente da Câmara de Chicago, Lori Lightfoot, disse estar “muito preocupada” com esta notícia e afirma que a cidade “não precisa de agentes federais sem nenhuma insígnia a retirar as pessoas da rua e a mantê-las detidas ilegalmente”.



Perante esta notícia, os democratas exigem agora a demissão de Chad Wolf, secretário interino de Segurança Interna, defendendo que está a “supervisionar abusos autoritários que traem os nossos princípios fundamentais e aterrorizariam os fundadores de nossa nação”.



“Ordenar a ocupação das cidades dos EUA, procurar a escalada da violência e arriscar intencionalmente as vidas americanas por causa de protestos pacíficos e graffitis é insondável e inaceitável. O secretário Wolf deve renunciar imediatamente ou ser demitido”, defende o congressista Don Beyer.