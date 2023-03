Promotores de marchas em Moçambique pedem intervenção de autoridades nacionais e internacionais

"Anunciamos que, entre muitas outras ações, vamos fazer uma queixa ao relator especial para o direito à manifestação, quer no sistema de direitos humanos da União Africana, quer no das Nações Unidas", refere-se num documento dos ativistas apresentado em conferência de imprensa em Maputo.

Em causa está a repressão policial de marchas de homenagem ao "`rapper` do povo", Azagaia, principalmente em Maputo, Beira e Nampula, com registo de várias pessoas feridas e detidas.

Além da Organização das Nações Unidas e da União Africana, os ativistas organizadores anunciaram que vão apresentar queixas contra as autoridades municipais, a ministra do Interior e o comandante-geral da polícia, acusando-os de "associação no sentido de articular a violência".

Para os ativistas, a Polícia da República de Moçambique (PRM) fez um uso desproporcional da força contra "centenas de jovens que estavam apenas trajados de uma camiseta" e que queriam marchar em homenagem a um músico que deu voz aos problemas do povo.

"Nós não estávamos armados", frisou Fátima Mimbire, uma das organizadoras.

A ativista disse ainda que esperava da polícia uma atitude de "humildade", com um pedido de desculpas pelo "excesso de zelo" e criação de uma comissão de inquérito.

Numa declaração à imprensa, a polícia moçambicana justificou hoje a repressão das marchas com a necessidade de evitar a "transição de uma manifestação pacífica para uma violenta", considerando que observou "estritamente a proporcionalidade da força".

Também o Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental moçambicana, anunciou ter submetido à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma queixa contra o Estado moçambicano "por atos de violação de direitos humanos e fundamentais, por parte da polícia".