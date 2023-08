"Prontidão para a guerra". Kim Jong-un remodela Estado-Maior e reforça produção de armas

De acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA), o líder do país, Kim Jong-un discutiu planos e medidas “, durante uma reunião da Comissão Militar Central, que decorreu esta quarta-feira.

Uma das decisões foi demitir o principal general do exército da Coreia do Norte, o chefe do Estado-Maior Pak Su Il, que ocupou o cargo por apenas sete meses.







A KCNA reportou que Park é “substituído” pelo general Ri Yong Gil. Ri já ocupou o cargo de ministro da Defesa do país, foi o principal comandante das tropas convencionais e serviu anteriormente como chefe de gabinete do exército.



Mais armas





Na semana passada, durante uma visita a fábricas de armas, Jong-un deu instruções para a construção de mais motores de mísseis, artilharia e outras armas.





Na sequência da deslocação, a reunião de quarta-feira entre Kim e a Comissão Militar Central abordou “a questão de fazer preparativos completos" para a possibilidade de guerra, incluindo “garantir meios de ataque mais poderosos”. Manter o exército mobilizado e em “prontidão militar perfeita para uma guerra” também fez parte da agenda, informou a KCNA.





Kim instou para que “todas as unidades industriais de munições avancem com a produção em massa de várias armas e equipamentos”, revelou a agência de informação estatal.







Segundo a KCNA, Kim estabeleceu “uma meta de expansão da capacidade de produção de armas do país”. O lider norte-coreano ordenou “também a realização ativa de exercícios de guerra reais para operar com eficiência [as] armas e equipamentos mais recentes implantados”, acrescentou.

Suspeitas

A agência de notícias sul-coreana Yonhap escreve esta quinta-feira que a Coreia do Norte parece “focada em conjugar a musculatura militar”.





Para os Estados Unidos e a Coreia do Sul, esta pressão de Kim para aumentar a produção de armas – mísseis e munições – tem por base fornecer armamento à Rússia, no quadro da guerra da Ucrânia. Porém, Moscovo e Pyongyang negam estas alegações.





Entretanto, Washington e Seul têm agendado exercícios militares conjuntos entre 21 e 24 de agosto. A Coreia do Norte afirma que tais exercícios constituem uma ameaça à segurança do país e “são conduzidos como preparação para uma futura invasão do norte”.





Kim tem programado um desfile com milícias a 9 de setembro para marcar o 75.º aniversário do Dia da Fundação da República. A Coreia do Norte tem um grande número de grupos paramilitares peparado para reforçar as forças militares.