Propagação da Covid-19 em França pode obrigar a mais medidas no Natal

Emmanuel Macron tinha anunciado um desconfinamento para dia 15 de dezembro, se os novos casos diários ficassem abaixo de cinco mil. No entanto, as novas infeções são mais do dobro desse objectivo, 11 mil, o que deixa o país em maus lençóis.

A correspondente da Antena 1 em Paris, Rosário Salgueiro, revela que o Presidente francês vai reunir o Conselho de Defesa e chamar os cientistas para tentar evitar uma terceira vaga de Covid-19.

O número de novos casos positivos em França não dá sinal de abrandar. Uma evolução preocupante que pode estragar os planos do desconfinamento no país, numa altura de contagem decrescente para as festas de Natal.