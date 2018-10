Proposta sobre regionalização aprovada no parlamento cabo-verdiano

Lusa26 Out, 2018, 21:07 / atualizado em 26 Out, 2018, 21:07 | Mundo

A proposta, que requeria maioria qualificada para passar, foi aprovada com 41 votos, sendo 37 do Movimento para a Democracia (MpD), partido que suporta o Governo.

O diploma obteve mais quatro votos a favor, sendo dois de deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) - Filomena Martins e Odailson Bandeira - e dos deputados da União cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID).

Por sua vez, 18 deputados do grupo parlamentar do PAICV abstiveram-se enquanto o deputado do mesmo grupo - José Maria da Veiga - foi a único a votar contra o diploma.

A proposta governamental tem custos de execução estimados em 350 milhões de escudos anuais (cerca de 3,1 milhões de euros) e prevê a criação de 10 regiões administrativas nas nove ilhas habitadas, sendo duas regiões na ilha de Santiago.

Na sua declaração de voto, o deputado e líder parlamentar do MpD, Rui Figueiredo Soares, saudou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, por ter defendido esta causa durante a campanha eleitoral em 2016 e por não ludibriar os cabo-verdianos.

"O nome e os interesses de Cabo Verde falaram mais alto. A democracia funcionou em pleno, demos hoje um salto qualitativo de monta. O diálogo imperou, o bom senso ganhou", salientou o líder parlamentar do MpD.

Rui Figueiredo Soares afirmou que estão abertas as portas para negociar com todas as forças políticas e com todos os deputados, com o objetivo de atingirem "todos os consensos necessários" para dotar o país de regiões administrativas e combater as assimetrias regionais.

O deputado do PAICV Odailson Bandeira esclareceu que não votou contra o seu grupo parlamentar e nem a favor do MpD, mas sim "conscientemente" a favor de Santo Antão, garantindo que assume as consequências dentro do seu partido.

"É claro que não concordo nada com a forma como o Governo abordou essa questão, e o grupo parlamentar do MpD, com muita pressa, com algum autoritarismo e com alguma prepotência. Mas há momentos na vida que um homem tem de mostrar que é homem", afirmou o deputado.

Já Filomena Martins lamentou a "falta de postura democrática" do MpD, mas disse que votou a favor por considerar que a lei quadro da descentralização de 2010 conduziria a uma "consistente e amadurecida" regionalização e que o programa de governo do PAICV, de 2011 a 2016, já defendia a descentralização, um novo ordenamento do território e a regionalização.

"Votei a favor porque as ilhas não podem continuar como estão. Urge reequilibrar o poder e redistribuir a riqueza. O país necessita de tomar medidas que inibam e coartem a centralização que já perdura há demasiado tempo", disse a deputada, entendendo que a regionalização não é uma luta entre as ilhas, mas sim um processo de complementaridade.

O deputado João Santos Luís explicou que a UCID também votou a favor da proposta porque desde 1978, aquando da criação do partido, colocou no seu estatuto e no seu programa político a divisão do arquipélago de Cabo Verde em regiões, para aproveitar todas as potencialidades existentes em todas as ilhas e promover desenvolvimento equilibrado e harmonioso.

O único deputado a votar contra a proposta foi José Maria da Veiga, do PAICV, que criticou a forma como o Governo conduziu o processo na casa parlamentar, considerando que o Executivo apresentou "atitudes antidemocráticas e ditatoriais" e "imposição de sentido pela chantagem".

"O paternalismo em relação a projetos e propostas não dispensa o diálogo e a discussão e a recolha de contribuições importantes para a melhoria de soluções, porque queremos uma solução completa, que sirva todas as ilhas e que promove o desenvolvimento harmonioso", afirmou.

Os restantes 18 deputados do grupo parlamentar do PAICV presentes na sala abstiveram-se, com João Batista Pereira a considerar que o MpD se apressou em avançar com a proposta. Acrescentou que o PAICV defende a regionalização e isso está em todos os documentos estratégicos do partido.

"Uma reforma desta envergadura não pode avançar e terá dificuldade de sucesso se não envolver todo o país", salientou João Batista Pereira.

Nas suas intervenções, o primeiro-ministro afirmou que houve tempo para promover a consensualização, no âmbito da comissão paritária, criada em agosto de 2017 para o efeito, e que houve socialização do diploma com a sociedade, em vários encontros no país e no estrangeiro.

Ulisses Correia e Silva salientou que o foco não será a despesa, onde "não haverá encargos significativos", mas sim o retorno que a regionalização poderá trazer para as ilhas.

A proposta vai ser agora votada na especialidade em outras sessões na Assembleia Nacional.