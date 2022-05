Prossegue a retirada de civis do complexo de Azovstal

Nas últimas horas saíram mais algumas dezenas de civis dos túneis da fábrica Azovstal. Ontem, foram cerca de 50, incluindo 11 crianças. No total, já terão sido retiradas do complexo industrial perto de 500 pessoas. Na última madrugada, intensificaram-se os ataques na região do Donbass. Um ataque aéreo na cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, provocou pelo menos três vítimas mortais.