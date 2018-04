Prossegue o êxodo de Ghouta Oriental

Foto: Bassam Khabieh - Reuters

Mais de 1100 combatentes e familiares foram transportados em 24 autocarros do último reduto dos rebeldes em Ghouta Oriental.



Os combatentes pertencem ao grupo Legião da Misericórdia e dirigiram-se para a cidade de Idleb, no norte da Síria, fora do controlo do regime de Damasco.



Na manhã desta segunda-feira começou também a retirada dos combatentes de um outro grupo, o Exército do Islão, que chegou na véspera a acordo com a Rússia para a saída de civis e posterior rendição.