Proteção Civil timorense inicia processo de descentralização municipal

A Proteção Civil explicou que cabe aos coordenadores municipais - nomeados pelo ministro interino do Interior, Filomeno Paixão, e que assumem funções a 01 de janeiro -- organizar a nível municipal os restantes responsáveis pelos serviços de emergência.

Para já, os Coordenadores Municipais de Proteção Civil, oriundos das várias Direções Nacionais da Proteção Civil, "são nomeados provisoriamente de forma rotativa por três meses".

Os coordenadores ficam responsáveis pelas várias Direções Nacionais existentes nos municípios - Direção Nacional de Bombeiros, Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários, Direção Nacional de Segurança e Proteção do Património Público e Direção Nacional de Gestão de Riscos de Desastres - coordenando todas as atividades que os mesmos ali desenvolvem, segundo uma nota enviada à Lusa.

Em situação de desastre ou emergência, caberá ao coordenador informar a estrutura nacional dos dados em tempo real, com a gestão diária dos meios, acompanhamento do trabalho diário, análise mensal e projeção de trabalho a desenvolver no mês seguinte.

"Ao Coordenador Municipal de Proteção Civil, que personifica a Autoridade Municipal de Proteção Civil em cada município, caberá todas as atribuições descentralizadas de Proteção Civil relativas ao território do respetivo município", refere-se no despacho de nomeação.

Trata-se de fortalecer a capacidade de "prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, de prevenção e socorro às populações e de superintendência da atividade dos bombeiros" no respetivo município.

Coordenar o levantamento, previsão e avaliação dos riscos coletivos municipais, organizar o sistema municipal de alerta e aviso, bem com licenciar e fiscalizar o cumprimento da legislação em matéria de proteção civil são outras das funções.

Os coordenadores ficam ainda responsáveis pelas operações que são executadas pelos bombeiros do Município, sem prejuízo da sua autonomia operacional própria, coordenando a segurança e proteção do património imobiliário e mobiliário do Estado existente no seu Município.

Caberá ainda coordenara manutenção da paz social nas comunidades municipais, "bem como as políticas de sensibilização para os conflitos e para os desastres, definidas a nível nacional aplicando-as no seu município" e "a gestão de riscos de desastres naturais".

O coordenador fica ainda responsável pela gestão da "reação a um desastre assim que este ocorra no município, através de uma intervenção integrada das várias entidades de Proteção Civil municipais, tomando todas as medidas possíveis de mitigação dos seus efeitos, e prestando o apoio fundamental às populações afetadas".

O levantamento do número de vítimas do desastre, dos danos e outras consequências são também responsabilidades dos coordenadores municipais.

O processo de estabelecimento das coordenações municipais deverá ter apoio da União Europeia através de meios informáticos e de comunicação.

Fonte da instituição explicou que os coordenadores municipais iniciam na segunda-feira em Díli um estágio de preparação.

O processo de nomeação pretende, segundo o Governo, garantir "efetiva coordenação de todos os agentes da Proteção Civil, quer pertençam diretamente à estrutura da Proteção Civil, quer indiretamente por outras formas".